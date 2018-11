Scuola, lunedì a Conversano un incontro su monitoraggi innovativi per il benessere degli studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’attenzione in classe è strettamente legata al benessere degli alunni. Partendo da questo presupposto Tera Srl di Conversano - azienda di elettronica, informatica ed energie rinnovabili – supporta il Comune di Conversano e l’istituto di Istruzione secondaria di I grado ‘Carelli – Forlani’ nell’organizzazione del workshop ‘Sinergie: benessere ed efficienza energetica, scuola e cittadini’, realizzato in collaborazione con Confindustria Bari e BAT. Appuntamento lunedì 26 novembre alle 16,30 nella sala Consiliare del Comune di Conversano (piazza XX Settembre n.25). L’incontro sarà occasione per lanciare proposte per migliorare le condizioni dell’ambiente scolastico e favorire la concentrazione e l’apprendimento dei ragazzi grazie alle tecnologie sviluppate in Puglia per il monitoraggio degli edifici. È quanto sviluppato durante una sperimentazione pilota cominciata nella primavera del 2018 nell’istituto ‘Carelli – Forlani’ dove sono stati installati un centinaio di sensori in aule, palestra e uffici della scuola per misurare consumi elettrici generali e delle attrezzature elettroniche, consumi termici, umidità, luminosità, anidride carbonica e vibrazioni. I lavori saranno aperti dal dirigente dell’istituto di istruzione Secondaria di I grado ‘Carelli – Forlani’ Adolfo Marciano e dal sindaco di Conversano Pasquale Loiacono. Seguiranno gli interventi dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borracino, del professore associato di Ingegneria dei sistemi e del controllo presso il Politecnico di Bari Mariagrazia Dotoli, del docente dell’istituto ‘Carelli – Forlani’ Vanna Loconte, del Software Engineer della Tera Srl Vincenzo Tricase, del vicepresidente della sezione ‘Meccanica Elettrica ed Elettronica’ di Confindustria Bari e BAT oltre che CEO di Tera Antonio Sacchetti e dell’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.