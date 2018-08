Servizio di trasporto scuolabus, riaperte le iscrizioni online: c'è tempo fino al 30 settembre

Il Comune di Bari ha riaperto il termine per l’iscrizione online al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019: il nuovo limite è fissato al 30 settembre.

Come ci si iscrive al servizio scuolabus del Comune di Bari

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere effettuata esclusivamente online, accedendo dal sito istituzionale del Comune di Bari sezione “Aree tematiche” - “Educazione e politiche giovanili” (link:servizio di trasporto alunni: iscrizione e pagamento e vai al servizio). Per accedere al servizio online è necessaria l’autenticazione Spid: solo per gli utenti già registrati è possibile utilizzare le credenziali rilasciate dal Comune di Bari. Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione online, potranno rivolgersi agli operatori incaricati presso i Municipi di appartenenza entro venerdì 28 settembre. Per l’iscrizione sono necessarie una copia del documento di riconoscimento del dichiarante e l’attestazione Isee in corso di validità.