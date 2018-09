Al via i test di Medicina per quasi 3mila candidati: metal detector agli ingressi, banditi orecchini e orologi

Uno su 10 ce la fa. Il richiamo morandiano ben descrive la naturale apprensione che connota i test di ammissione al corso di laurea a Medicina e chirurgia, partiti in mattinata sei diversi Dipartimenti dell'Università degli studi 'Aldo Moro' di Bari. I posti a disposizione sono 297 (più quattro per i non residenti in Italia), le domande pervenute 2837. È quindi facile presagire la tensione che si respira nei corridoi dell'Ateneo, di Giurisprudenza e Scienze Politiche, di Medicina, dell'ex Dipartimento di Economia e del Campus, sedi delle prove.

I test

Le procedure di riconoscimento sono partite ufficialmente alle 8.30, ma già dalle 7.30 i candidati si aggiravano all'ingresso dell'immobile che ospita i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze politiche in piazza Cesare Battisti. Un inserviente passa il foglio con tutte le istruzioni per la prova. Regole che i ragazzi spesso già conoscono bene, imparate a memoria tra internet e i pre-test. Sessanta le domande a risposta multipla a cui rispondere, 100 i minuti a disposizione per districarsi tra logica, biologia, chimica e cultura generale. Gli errori non sono ammessi: "Ho detto a mia figlia Rita di passare avanti se non è sicura - spiega la salentina Maria Grazia Perrone, che stamattina è partita da Campi salentina alle 7 in macchina alla volta di Bari - perché se sbagli è prevista la penalità".

Le prime procedure di riconoscimento sono partite intorno alle 8. Ai candidati sono state consegnate due buste, una viola e una trasparente, per inserire lo zaino e tutti gli altri oggetti da portare in aula (matite e penne, documenti, bottigliette d'acqua). Molto strette, come ogni anno, le procedure di sicurezza: prima di passare dal metal detector piazzato vicino all'ingresso di ogni aula, bisogna consegnare tutti gli oggetti metallici. "Persino gli orecchini per le donne - ricorda Monica Zonno, anche lei salentina, che oggi è venuta a dare assistenza alla figlia Aurora - Anche se temiamo brogli, vista l'età avanzata dei candidati".

Il piano B

E in effetti, scorrendo le graduatorie all'ingresso delle aule, si nota subito che il ventaglio è molto esteso: si va dai nati nel 2001 a un candidato 58enne. Sentendo i ragazzi la materia più temuta rimane Chimica. "Perché non si studia mai abbastanza al liceo, mentre su Biologia e Logica mi sento più sicuro" - spiega il 19enne materano Filippo mentre è in fila con le due buste in mano. Le fa eco la 19enne barese Rossana: "In matematica e fisica mi sento preparata già dal liceo scientifico. Non posso dire lo stesso di Chimica". Non è particolarmente spaventato da una materia in particolare il 19enne Marco, partito da Taranto in mattinata. "Mi sento preparato, onestamente - racconta - anche se forse il tempo a disposizione è poco".

Entrambi hanno comunque già pronto un piano B nel caso non dovessero essere tra i 300 fortunati: per Rossana è Biochimica, da frequentare in attesa di riprovare il concorso il prossimo anno, mentre Filippo pensa di iscriversi a Ingegneria, anche lui in attesa di effettuare un secondo tentativo. Rimane incerto, invece, Marco: "Se non dovesse andare, intanto faccio un anno a Ingegneria, poi decido sul da farsi". Una prima impressione se la faranno a partire dalle 11, quando si troveranno i plichi davanti e potranno confrontarsi con una delle prove più importanti della loro vita.

