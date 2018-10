L'Uniba nelle classifiche internazionali: l'Ateneo barese sale nel 'Round University Ranking 2018'

L'Università di Bari "migliora" le sue perfomance nelle classifiche internazionali. A renderlo noto è la stessa Università, in relazione ai risultati del Round University Ranking 2018, un insieme di classifiche internazionali di istituzioni universitarie curato da un’agenzia russa con sede a Mosca che utilizza i dati raccolti da Clarivate con il Global Institutional Profiles Project (GIPP).

L'Uniba nel 'Round University Ranking'

Ai ranking - spiega in una nota Uniba - partecipano 754 Università di tutto il mondo e tra queste figurano 22 Atenei italiani, in prevalenza del Centro-Nord con il Mezzogiorno rappresentato solo da Bari, Palermo e Salento. Tra i RUR ranking più importanti vi sono il World University Rankings, un ranking globale che valuta tanto la didattica che ricerca, e il Research Performance Ranking (Academic Ranking), un ranking che valuta la performance nella ricerca scientifica. Il primo prevede l’utilizzo di 20 indicatori suddivisi in 4 dimensioni: Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione e Sostenibilità finanziaria. Tra i 22 Atenei italiani al primo posto si colloca la Scuola Normale Superiore di Pisa (21° posto nel ranking mondiale), mentre l’Università di Bari si posiziona al 15° posto (487° nella classifica mondiale), primo Ateneo del Mezzogiorno. "Punti di forza di UNIBA - è evidenziato nella nota - sono state la ricerca e la sostenibilità finanziaria, proprio in quest’ultima dimensione occupa a livello mondiale posizioni ragguardevoli per le risorse istituzionali per docente (147°) e articoli per milione di euro di risorse per la ricerca (87°, nel 2017 era al 128°), mostrando come, nonostante la riduzione di risorse statali (FFO), l’ateneo persegua una politica di sostenibilità e efficienza finanziaria. Il secondo ranking impiega 5 indicatori bibliometrici ricavati dalle banche dati Clarivate utilizzando l’applicativo InCites per la valutazione della produttività della ricerca scientifica; anche in tale classifica tra gli Atenei italiani primeggia la Scuola Normale Superiore di Pisa, davanti all’Università di Milano e all’Università di Bari (al 243° posto nel ranking mondiale). È una posizione sicuramente di riguardo per UNIBA che si colloca in questa graduatoria davanti ad altre realtà come Padova, Trieste e Pisa che premia l’attività di ricerca del nostro Ateneo. Si è registrato, in questo ranking, anche un miglioramento rispetto allo scorso quando Bari occupava il 253° posto.

Uricchio: "Soddisfatto del continuo miglioramento"

"Sono veramente soddisfatto per il continuo miglioramento del posizionamento dell’Università di Bari nelle classifiche internazionali – dichiara il rettore Antonio Uriccchio - a testimonianza della straordinaria performance del nostro Ateneo nel campo della didattica e della ricerca scientifica".