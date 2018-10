Si fortifica il legame tra la nostra Molfetta e la città di Hoboken nel New Jersey

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un programma intenso e ricco di iniziative ha visto coinvolti ad Hoboken, nel New Jersey, la comunità degli emigranti molfettesi e Roberto Pansini ideatore del brand I Love Molfetta e "trait d'union" tra Italia e America. Anche il Sindaco di Hoboken R. Bhalla ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dalle associazioni attraverso un attivismo continuo, hanno contribuito in maniera significativa alla costruzione di nuovi rapporti istituzionali ed economici tra Italia e USA. Il grande appuntamento dell'Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri, da ben 92 anni è organizzata con professsionalità ed i impegno, porta a conoscere la cultura italiana, non solo quella religiosa ma che quella culinaria, del prodotto made in Italy. In questo stesso contesto, s’inquadra anche l’incontro con le istituzioni di Hoboken, voluto da Roberto Pansini Presidente dell'Associazione Oll Muvi, conosciuta con il logo I Love Molfetta, ha evidenziato le opportunità di investimenti e le enormi potenzialità delle eccellenze dell’agroalimentari pugliesi, i cui prodotti, anche grazie ai progetti di settore promossi dalla Regione, potranno essere inseriti sul mercato americano. Molto interesse hanno suscitato l'idea del turismo di ritorno e offrire alle nuove generazioni di origine molfettese di conoscere, scoprire e promuovere le tradizioni e la cultura di Molfetta. L'associazione Oll Muvi, dopo anni, è finalmente in grado di presentarsi al mondo con credibilità e lungimiranza. Un risultato raggiunto grazie ad una reale sinergia tra idee e progetti realizzati, in grado di generare una crescita continua per portare il nome di Molfetta nel mondo e promuovere nuovi rapporti istituzionali. Stay tuned