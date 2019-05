Dolci che passione: le 5 pasticcerie più buone di Bari

Parigine, pasticcini, brioche alla crema, sacher e meringate, ogni sorta di dolce per la colazione e per le ricorrenze. Il mondo della pasticceria è sempre più poliedrico e la tradizione, spesso tramandata di padre in figlio, si coniuga perfettamente all'innovazione grazie all'introduzione di nuove tecniche che creano così nuovi abbinamenti e nuovi sapori. Se avete desiderio di dolce cosa vi viene in mente? Abbiamo provato a stilare una lista di mete da tenere a mente quando si vuole andare sul sicuro in fatto di dolci, ma l'elenco potrebbe sicuramente arricchirsi. Suggeriteci nuove mete golose da scoprire!

Situata in via Fanelli 207 è una piccola pasticceria a pochi passi dalla stazione centrale. Qui potete trovare ottime brioche per la colazione come brioche Siciliana, Kranz, Parigina alla Crema, Ferro Cremacotta, Krapfen, Parigina alla crema, Sfogliatina alle mele, Danese, Parigina... e piccola pasticceria da leccarsi i baffi. Non è finita qui: la produzione è tutta rigorosamente artigianale e le proprie specialità culinarie come il cioccolato, le torte, i semifreddi, la biscotteria, gli impareggiabili dolci e pasticcini, i gelati, continuano un tipo di pasticceria elegante, raffinata e artigianale, che utilizza solo ed esclusivamente materie prime selezionate.

I lievitati di Perulli sono davvero squisiti. Qui la colazione appaga anche i palati più esigenti. Buonissimi i croissant come anche la piccola pasticceria. Le decorazioni raffinate ed eleganti raccontano lo stile della pasticceria, tutto raccolto nelle torte, che con le sue decorazioni diventano come un tappeto persiano in cui disegni e colori si intrecciano. Si trova in via Peucetia, 19.

Qui potete trovare il Willy Wonka barese, il re del cioccolato e non solo. In questa pasticceria specialità nazionali ed internazionali come panettoni, colombe, pralineria, piccola pasticceria e torte e biscotti. Qui si respira e si gusta tradizione legata ad una forte innovazione e creatività. Il cioccolato è il suo cavallo di battaglia e, tra le specialità da non perdere, ci sono i 13 qualità di fondente Monorigine, dall’America all’ Asia, 6 di cioccolato al latte, 5 di bianco ma anche anche alla frutta. Potete trovarla in via Papa Giovanni XXIII 197/199.

Il tempio dell'arte dolciaria classica si trova in in Viale Don Luigi Sturzo, 44/46.. In questa piccola pasticceria si ritrovano i sapori autentici di un tempo, i dolcetti della domenica, da portare a pranzo per chi vuole fare una bella figura. Ottimi i lievitati, le torte e la piccola pasticceria: babbà, veneziane, crostatine alla frutta, cannoli, mimose, cassatine, bignè, mousse. Prodotti mignon, gustosissimi e sfiziosi.

Una bottega artigianale, in via Ravanas, 178, dove ogni giorno vengono realizzati o sfornati dolci di ogni genere, anche su richiesta. Specialità locali e nazionali, prodotti senza glutine, gelato e molto altro. Tutta la qualità e la genuinità della tradizione, fuse alla perfezione con l'originalità e l'abilità offerte dalla modernità.