L'albume: prezioso ingrediente usato in cucina e non solo

Le ricette che siano dolci o salate contengono spesso un ingrediente fondamentale: l’albume. Ma conoscete davvero tutti gli usi dell’albume?

Iniziamo col dire che l’albume contiene numerose proprietà benefiche: ricco di proteine, vitamine del gruppo B e sali minerali come magnesio, sodio e potassio. Gli atleti e gli sportivi lo utilizzano moltissimo assumendolo prima dell’allenamento fisico, questo perché fornisce l’apporto necessario di proteine all’organismo e fa bene alla massa muscolare.

Inoltre possiamo dire che l'albume esser usato come ottimo rimedio antinfiammatorio. Provate a spalmare sulla parte interessata un impacco composto da albume e farina per trovare immediato sollievo.

E' utilizzato anche per la bellezza della pelle. Il suo elevato apporto proteico permette di purificare la pelle, attenuare le rughe e combattere gli inestetismi come le macchie della pelle.

Se volete quindi purificare il viso in maniera del tutto naturale sbattete un albume con una forchetta e fornitevi di un pennellino e un fazzoletto. Prima distendete il fazzoletto sulle zone quali naso, fronte e mento e spalmate poi l’albume con l'ausilio del pennellino. Fate agire per circa mezz'ora. Successivamente rimuovete la carta e risciacquate il viso: vi accorgerete a subito che la vostra pelle sarà morbida e depurata.

A proposito di macchie invece vi suggeriamo di preparare in una ciotola il succo di mezzo limone mescolato all’albume. Aggiungete un cucchiaino di miele e continuate ad amalgamare fino a quando non otterrete un composto omogeneo che stenderete sulla pelle del viso e sulle zone interessate. Lasciate agire per circa un quarto d'ora e vedrete che risultato.