Cibi afrodisiaci: come accendere la passione...a tavola

Conquistare l'altro per la gola, questa è una cosa che non tutti sanno fare. Ma se avete comunque quella buona volontà di sperimentare e di cucinare, potreste sempre optare per piatti leggeri. Sapete, i piatti dell’amore devono essere light! Anche l'utilizzo delle spezie e di particolari alimenti fanno bene all’amore.

Ecco alcuni ingredienti che non dovrebbero mai mancare nella vostra cena romantica per concludere così in bellezza la serata.

Ci sono particolari alimenti che accendono il desiderio perchè scatenano fantasie e ad attivano circuiti vascolari in grado di migliorare l'intimità di coppia. Ecco qualche suggerimento da poter utilizzare durante una serata romantica.

Le spezie e i cibi afrodisiaci

Il Peperoncino è un vasodilatatore e tonifica le pareti delle arterie; fa dilatare anche i vasi periferici della zona lombo-sacrale. La Capsaicina, la sostanza che determina il senso del piccante, stimola la prostata perciò facilita l'eiaculazione.

Il Timo è tonico per l'intero organismo, compresa la sessualità.

Lo Zafferano stimola la circolazione, e produce nel corpo effetti simili a quelli prodotti dagli ormoni sessuali.

Lo Zenzero contrasta il gonfiore postprandiale e aumenta la circolazione periferica (contiene Gingerolo e Zingiberene). E' un tonico naturale usato contro l'astenia e l'impotenza.

Il Tartufo, amato e allo stesso tempo odiato per quel suo forte sapore di terra, è ricco di Androsterone e Androstenediolo che sono stimolatori del testosterone.

Zucca, Carote, Pomodoro contengono molto Betacarotene, da cui si produce Vit. A, che riduce i livelli di estrogeni, e aumenta quelli di testosterone.

Il Pesce Azzurro contiene Acidi grassi Omega 3 che fluidificano il sangue, aumentandone il flusso in tutto il corpo, perciò anche nei genitali.

Nel Merluzzo, nelle Aringhe e nei Salmoni si trova un elevato contenuto di Vit. D, la quale ha un ruolo cruciale nella produzione di testosterone.

Il Merluzzo poi è ricco di Arginina, importante per il recupero muscolare e responsabile della vasodilatazione.

La Barbabietola contiene elevati livelli di Boro, minerale che stimola molto la produzione di ormoni maschili e migliora anche il sistema immunitario.

Anche il miele e l'avena sono ricchi di questo minerale. Lo sapevate?

Il mais e la polenta sono alimenti che contengono elevati livelli di Dopamina.

I Semi di Girasole e quelli di Sesamo aumentano i livelli di Dopamina, stimolante dell'attività sessuale, e sono ricchi di Vit. E

I funghi contengono Selenio, riattivatore della circolazione in tutto il corpo.

Il Cioccolato è ricco di Polifenoli (antiossidanti) che prolungano l'attività dell'Ossido Nitrico, una sostanza gassosa responsabile dell'erezione.

Non vi resta che provare. Buona cena!