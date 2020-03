Baccalà fritto, un secondo sfizioso croccante fuori e morbido all'interno

Pur essendo un piatto natalizio, il Baccalà fritto secondo la tradizione pugliese, viene servito anche in altri periodi dell’anno. E’ un piatto considerato povero ma molto semplice da preparare. Risulta avere una croccantezza esterna grazie alla panatura ed una morbidezza interna che lo rende davvero un piatto sfizioso.

Ingredienti

1 kg di baccalà

300 g di farina

200 g di pangrattato

olio evo

sale q.b.

Come preparare il baccalà fritto secondo la tradizione pugliese

Si comincia rimuovendo la pelle dal baccalà e lavando per bene il pesce. Una volta asciugato utilizzando della carta assorbente, dovrà essere tagliato a tocchetti. Infarinate i pezzi di baccalà e passateli nel pangrattato. In una padella con abbondante olio, friggete fino a quando il baccalà sarà ben dorato. Mettete i pezzi in un contenitore ricoperto da carta assorbente per assorbire l’olio in eccesso. Servite ben caldo con una fettina di limone.

(Fonte Puglia.com)