Come ottenere un make-up perfetto con la Beauty Blender

Come stendete il fondotinta? Sono ancora in poche coloro che utilizzano direttamente le dita per applicare questo prodotto, la maggior parte delle donne oggi predilige la spugnetta. Uno strumento maneggevole ed economico, aiuta a stendere il make up in modo uniforme, senza sporcare le mani. In commercio esistono diverse tipologie di spugnette per il trucco, ma la più innovativa è senza dubbio la Beauty Blender che aiuta a creare un make up perfetto.

Cos'è la Beauty Blender

Una rivoluzionaria spugnetta per il make up inventata da Rea Ann Silva, una make up artist americana decisa a creare un pennello che donasse un effetto flawless al viso. Con il termine Beauty Blender, infatti, si intende una spugna a forma di uovo (nella sua forma classica), che, spesso, finisce a punta o con taglio obliquo. Una spugna di ultima generazione, nata dall'azienda omonima e poi riprodotta da tantissime case cosmetiche. Particolarmente resistente senza lattice e anallergica, questa spugnetta è davvero miracolosa per realizzare un make up senza difetti.

Come usarla

Usare la Beauty Blender è semplicissimo, basta seguire qualche passaggio: