Ballare fa bene al cuore e all'anima

C’è chi vuole mantenersi in forma e si iscrive in palestra, chi vuole divertirsi, chi desidera migliorare il proprio stile nel nuoto e chi vuole imparare a ballare.

Una delle attività che aiuta a mantenersi in forma decisamente divertente e che ci permette perché no, anche di socializzare, è proprio il ballo.

Adatto a tutte le età, non particolarmente costoso, impegnativo esattamente quanto vogliamo noi, spesso sorprende per quanto risulti benefico a chi si lascia tentare da questa attività. La musica ha un potere magico. Ci sprona e non ci fa sentire la fatica.

Il ballo ci aiuta a superare lo stress quotidiano, fa bene al cuore e all’anima. Ci porta ad essere meno timidi/e e favorisce la socializzazione e l’allegria. Può far tornare il sorriso.

Ballare: un’attività che impegna la mente in tanti aspetti

Nel dettaglio, ballare fa benissimo al cervello perchè richiede:

la concentrazione e l'esercizio della memoria

la capacità espressiva e l’immaginazione

il controllo delle emozioni

l’impegno psicologico ed emotivo

5 buoni motivi per ballare

Aiuta a pensare meno ai problemi quotidiani: ognuno di noi ha diversi pensieri che dovrebbe scrollarsi di dosso. Nel momento in cui iniziamo a muoverci a tempo di musica i pensieri negativi scompaiono.

Permette di fare nuove conoscenze: incontrare persone al di fuori dal nostro gruppo di amici e conoscere nuove persone migliora il nostro stile di vita

Spinge a ritrovare l’autostima: imparare un passo difficile, memorizzare la coreografia assegnata o anche solo guardarsi allo specchio mentre ti muovi da soddisfazione. Ballare ci aiuta a capire che siamo all’altezza della situazione e che, se ci impegniamo, riusciamo nelle cose che voglia

Spinge ad imparare a esprimere le nostre abilità: aiuta a conoscere meglio il nostro corpo e ad esprimere le nostre emozioni con più sicurezza. Tutto questo ci aiuterà a scoprire le abilità che rendono ognuno, speciale, non solo nel ballo. L’obiettivo non è diventare un ballerino professionista, solo imparare a lasciarsi andare

Invita a vivere le emozioni liberamente: ballare è una vera e propria terapia. La consigliano come metodo educativo per i bambini piccoli perché stimola e forma il loro carattere, ma è una terapia adatta a ogni età come stimolo per vivere le emozioni con più serenità. Tutto questo aiuta a sentirsi meglio fisicamente e psicologicamente