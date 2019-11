Black Friday 2019: sconti e promozioni per tutti i gusti

Sconti e promozioni, è tutto pronto per il Black Friday: il 29 novembre infatti, partiranno una serie di super sconti in molte attività di Bari e provincia. Se qualche negozio già da una settimana è partito con i 'saldi' natalizi, altri aspettano ancora per 'il tutto fuori'.

Il giorno dello shopping autunnale, attesissimo sia da clienti che da negozianti, quest'anno cade il 29 novembre e tutti non vedono l'ora di beccare al volo la loro occasione grazie agli sconti, a volte anche molto convenienti.

Sono molti i negozi, sia online che fisici, che da anni propongono delle super promozioni per il Black Friday che diventa così una giornata ideale per farsi un dono a prezzo stracciato o per pensare già ai propri cari in vista del Natale.

Sicuramente per fare qualche affare molto conveniente occorre prestare attenzione ad alcuni grandi marchi che aderiscono alla campagna di sconti online. Vediamo alcuni di questi marchi online e le catene presenti sul territorio di Cesena e dintorni che aderiscono all'iniziativa!

Il Black Friday

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, e cade il giorno dopo al Giorno del ringraziamento, cioè il quarto giovedì del mese, dando avvio agli acquisti natalizi. In un primo momento era una giornata di sconti nelle attività presenti fisicamente nelle varie città, e man mano il fenomeno si esteso anche al mondo degli acquisti online, tanto che ci sono ogni anno delle vere e proprie gare tra utenti, per accaparrarsi l'oggetto tanto desiderato a un prezzo bassissimo.

Le offerte sull'elettronica, e non solo, da non perdere

Amazon

In vista del Black Friday, Amazon ha già lanciato una serie di sconti, con nuove offerte ogni cinque minuti.

ll periodo del Black Friday e del Cyber Monday di Amazon metterà a disposizione dei clienti decine di migliaia di grandi offerte dalle categorie più popolari, con nuove occasioni ogni giorno, insieme a consegne rapide, proposte esclusive per l’intrattenimento e altro ancora.

I clienti avranno ogni giorno accesso alle “Offerte del Giorno”, alle “Offerte Lampo”, prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato, e i clienti Prime potranno accedere alle “Offerte Lampo” con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Per il periodo natalizio, Amazon.it aumenta il numero dei giorni disponibili per restituire i prodotti. Per gli articoli spediti nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Le politiche di reso consuete, che consentono il reso entro 30 giorni dalla consegna dell'articolo, saranno nuovamente applicate agli ordini spediti dopo il 31 dicembre 2019.

Anteprima offerte Black Friday

Le offerte elencate di seguito, e molte altre, saranno disponibili in varie date e orari nei giorni che precedono il Black Friday, dal 22 novembre, fino ad esaurimento scorte, su amazon.it/blackfriday, sull'app Amazon o semplicemente chiedendo “Alexa, quali sono le mie offerte?"

Scopa elettrica scontata del 57%

Spazzolini elettrici per bambini scontati del 33%

Huawei: scopri gli smartphone in promozione

Offerta Kindle

In occasione del Black Friday, MediaWorld lancia una serie di offerte lampo, promozioni e sconti su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili online oppure in negozio.

Già partita anche la serie di sconti di Unieuro, incentrati anche qui sul mondo dell'elettronica con tv, smartphone, computer, tablete tanto altro.

Offerte oltre la tecnologia: abbigliamento, sport e viaggi

Elettronica e informatica non fanno per voi? No problem. Infatti la campagna di sconti viene adottato anche da altri tipi di negozi o catene. Ad esempio ci sono le offerte di Decathlon per quanto riguarda le attrezzature sportive. Per chi invece ama viaggiare, potrebbe essere una buona idea controllare le offerte di Ryanair che propone alcuni voli a prezzi stracciati.

Le profumerie Douglas propongono sconti online, e anche Sephora offre sconti su trucchi e profumi. Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento, da Asos a Zalando, negozi di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox è il sito giusto in cui curiosare.