C'era una volta la 'Cialledda'

Insalata di pomodori ricci o regina, caroselli, conosciuti come barattieri, cipolla rossa, pane secco, olio e origano. Sapete di cosa stiamo parlando?

E' la 'Cialledda' o 'Cialledd', conosciuta anche come Acquasale. E' una ricetta povera fatta di ingredienti semplici e genuini. I nostri nonni usavano mangiarla in estate come piatto leggero e rinfrescante dopo ua giornata di lavoro in campagna.

L'ordine di preparazione degli ingredienti va rispettato, tutto ha un suo perchè: prima l'acqua, il sale e un filo d'olio, poi i tocchetti di pane duro che deve essere un po' scaldato in forno per poter essere facilmente tagliato e ancora i pomodoro belli maturi. In seguito va aggiunta la cipolla rossa, affettata sottile, di nuovo sale, olio e un bel pizzico di origano.... Questo piatto tuttavia è soggetto a diverse interpretazioni: c'è infatti chi lo fa con le friselle, chi con i taralloni bolliti ma la cucina povera tradizionale tramanda che l'ingrediente perfetto è appunto il pane raffermo. Alla fine una bella mescolata e la 'Cialledda' è pronta.

Voi come la preparate?