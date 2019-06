La nostra amata terra di Puglia è ricca di tradizione, storia e di numerosi prodotti offerti dalla terra coltivata.

Oggi parliamo della Cicoria di Molfetta che come il Barattiere rappresenta un ingrediente importante della nostra cucina.

La cicoria puntarella molfettese, varietà di catalogna, è una verdura molto preziosa sia per la salute che in cucina. Possiede numerose proprietà nutracetiche uniche, simili a quelle dell’olio di oliva ed è molto ricca di antiossidanti che persistono anche dopo la cottura.

Appartiene alla Famiglia della Cichorium inthibus. E’ denominata Catalogna. E' molto apprezzata per la sua tenerezza soprattutto nella parte centrale che la rende particolarmente adatta al consumo crudo.

Per poter crescere in modo rigoglioso necessita di essere coltivata al sole e su di un terreno morbido, fresco, profondo e fertile.

Le sue origini risalgono all’epoca greca. Addirittura nella ‘Storia naturale’di Plinio il Vecchio si descrivono le sue capacità antinevralgiche e diuretiche. La cicoria viene preparata cotta, saltata in padella o lessata e condita semplicemente con olio e sale. Spesso la ritroviamo in abbinamento al purea di fave secche nel piatto tipico appunto di fave e cicorie, una vera delizia.

Proprietà nutrizionali. Parlando delle sue proprietà essa infatti contiene molta vitamina A, vitamina C e sali minerali: calcio, potassio e fosforo. E' preferibile consumarla cruda perchè considerata un alimento rimineralizzante. Come anche suddetto svolge un'importante azione diuretica lassativa. Infine è consigliata nelle diete a basso contenuto glicemico perchè il suo alto contenuto di fibre mantiene basso l’indice glicemico e riduce l’assorbimento di colesterolo. Il suo sapore leggermente amarognolo è dovuto alle sostanze presenti al suo interno che hanno un alto potere digestivo e che aiutano la circolazione sanguigna.