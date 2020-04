Le cicorielle “assise” con sugo di pomodoro: un concentrato di sapori del Sud

Le cicorielle “assise” con sugo di pomodoro fanno parte della tradizione gastronomica contadina di molte regioni del Sud Italia. Per verdura “assisa” in Puglia si intende verdura bollita e condita con qualcos’altro: brodo, polpettine, o semplice sugo di pomodoro.

La verdura campestre è un concentrato di sapore e di principi nutritivi, essendo cresciuta naturalmente con il sole e l’acqua piovana, senza l’aggiunta di concimi; bisogna solo avere la pazienza di pulirla e lavarla per bene.

Le cicorielle selvatiche in Puglia vengono in genere bollite e utilizzate come contorno del purè di fave nel tipico piatto della tradizione gastronomica pugliese comunemente chiamato “favetta e cicorie”.

Questo tipo di ricetta si può realizzare con quasi tutte le verdure a foglia verde, quelle coltivate come bietola da taglio, cicorie o scarola e anche con la versione selvatica.

Ingredienti per la ricetta

800 gr di cicorielle selvatiche

100 gr di olio extravergine d'oliva

2 spicchi d'aglio

3 foglie d'alloro

100 gr di formaggio pecorino nostrano grattugiato

800 gr di pomodori pelati di buona qualità (2 scatole)

sale q.b.

Preparazione delle cicorielle selvatiche con sugo di pomodoro

Pulire le cicorielle selvatiche: eliminare il torsolo nella parte inferiore del cespo, rimuovere le foglie esterne più coriacee e le parti secche o sciupate.



Mettere a bagno la verdura in abbondante acqua fredda per circa venti minuti, così diventerà più tonica e sarà anche più facile rimuovere la terra presente sulla verdura.



Mettere a bollire l'acqua in una pentola capiente e salarla.



Soffriggere l'aglio sbucciato e tagliato a metà, una volta dorato aggiungere le scatole di pomodorini e l'alloro, salare, rimestare e proseguire la cottura.



Non appena l'acqua bolle tuffarvi le cicorielle pulite e lavate; scolarle al dente e trasferirle nella casseruola dove il sugo avrà quasi terminato la cottura; rimestare delicatamente.

(Fonte Puglia.com)