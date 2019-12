La colonna miracolosa della Basilica di San Nicola: il rituale dei tre giri per cercar marito

Decine di bigliettini che ogni giorno vengono lasciati sulla colonna miracolosa: a Bari ci si rivolge a San Nicola per trovare marito. Fede, tradizione e folklore: per molti la colonna, che si trova nella cripta della Basilica, assume davvero tanti significati.

Secondo la tradizione, è ormai noto che da anni ragazze single o zitelle, a Bari comunemente chiamate ''vacantine'' il 6 dicembre, giorno di San Nicola, si recano in pellegrinaggio in Basilica per compiere i famosi 'tre giri della colonna'. La cultura popolare racconta di numerose donne miracolate (questo però sarebbe bello poterlo chiedere direttamente a loro), ossia che molte donne abbiano davvero trovato marito grazie ai tre giri e grazie anche, sicuramente, all’intercessione di San Nicola.

Oggi la colonna, sempre nella cripta della Basilica, è protetta in una gabbia di ferro per poterla preservare da scempi di ogni genere. Questo però non rappresenta un impedimento per le single che, decise nel loro intento, hanno trovato da quel momento l'escamotage di scrivere dei bigliettini a San Nicola e infilarli dall’alto, in modo che potessero toccare la base della colonna e ricevere quel 'tocco', mix di magia e devozione.

Siete pronte allora per il giro intorno alla colonna?