Vanoni, Venditti, Gazzè, Tiromancino, Amoroso e tanti ospiti nei concerti dell'Estate 2019 di Bari e provincia

Un'Estate ricca di appuntamenti dedicati alla grande musica italiana e internazionale. Tanti big, tante manifestazioni dove la musica sarà la vera protagonista. Si potrà ballare e cantare sotto le stelle del nostro meraviglioso cielo di Puglia.

Ecco la nostra guida ai concerti dellEstate 2019

Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto allo Stadio San Nicola di Bari 26 giugno 2019

L’avevano promesso a milioni di fan e ora sono pronti a scendere in campo: LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI saranno protagonisti insieme, nell’estate 2019, di un imperdibile tour nei principali stadi italiani con 10 appuntamenti live che si preannunciano indimenticabili!

Nel Puglia Outlet Village il concerto gratuito di Luca Carboni 29 giugno 2019

La musica d’autore italiana è sempre più protagonista nel Puglia Outlet Village, con il concerto gratuito di Luca Carboni, in programma sabato 29 giugno alle ore 21. All’interno dell’immancabile Summer Fest, evento in contemporanea nei cinque Outlet Village d’Italia, la Land of Fashion pugliese parte con la performance di uno dei cantautori nazionali più amati dal pubblico italiano. Il concerto di Luca Carboni nel Puglia Outlet Village fa parte del suo Sputnik Tour.

Battiti Live 2019 a Bari il 28 luglio

Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte ed altre sorprese che probabilmente si aggiungeranno nel corso del tour. Anche quest’anno il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena e tra il pubblico ci sarà nuovamente la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Confermatissimo anche il corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Bryan Rodriguez, ballerino del cast di Amici.

Max Gazzè con il suo tour “On the road” per la nuova edizione del Festival Costa dei Trulli 31 agosto 2019

Torna al suo primo amore, la musica live, e girare l'Italia in concerto. Così dopo il tour per i 20 anni de “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, Gazzè ritorna sui palchi d’Italia con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Antonello Venditti con 'Sotto il segno dei pesci' in concerto a Molfetta 25 luglio 2019

“SOTTO IL SEGNO DEI PESCI”, uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana, dove Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo.

I Tiromancino in concerto a Monopoli per il Festival 'Costa dei Trulli' 24 agosto 2019

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e l’annuncio della prima speciale data estiva, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, i TIROMANCINO con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate. La band è pronta a regalare, come sempre, spettacoli imperdibili e emozionanti, tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Ai concerti estivi avremo la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il prossimo singolo, VENTO DEL SUD, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali.

Calcutta in concerto al Locus Festival di Locorotondo 10 agosto 2019

Un sogno che diventa realtà per la XV edizione del Locus festival, che con la conferma di Ms. Lauryn Hill il 7 agosto allo Stadio Comunale di Viale Olimpia a Locorotondo, diventa indubbiamente uno dei più importanti festival musicali dell’estate 2019. La capiente location del Campo Sportivo Comunale, si rende utile anche ad ospitare i tantissimi fans previsti per un altro grande evento il 10 agosto: quello di Calcutta è un concerto che, come spesso accade al Locus, inserisce un esperienza pop italiana di qualità in un cartellone che spazia da proposte di avanguardia a grandi miti della musica mondiale. Dopo un trionfale tour nei palazzetti che ha registrato dovunque il tutto esaurito, Calcutta ha scelto il Locus festival per la sua unica data estiva in Puglia.

Il pianoforte di Stefano Bollani e il mandolino di Hamilton De Holanda al Petruzzelli per “Notti di Stelle” 16 luglio 2019

Il talento di Bollani, esploratore per antonomasia di orizzonti musicali solo apparentemente lontani, unito alla bravura di Hamilton de Holanda, profondo conoscitore della tradizione del samba, del choro e delle tradizioni musicali popolari del suo Paese - creano un’energia unica che si sprigiona ogni sera sul palco, capace di mostrare il grande amore che entrambi nutrono per la musica brasiliana.

L’artista neo-soul americano José James inaugura gli eventi in piazza del Locus festival 28 luglio 2019

Il main stage di Piazza Aldo Moro si inaugura domenica 28 luglio con José James, una delle voci più autorevoli del panorama neo-soul americano, che rende omaggio ad uno dei suoi idoli, l’immenso Bill Withers! L’ultimo album di José James, intitolato “Lean on me” e prodotto da Don Was su Blue Note Records, rivisita 12 fra le più intense canzoni di Withers insieme ad un dream-team di musicisti.

Ornella Vanoni in concerto a Molfetta 28 luglio 2019

Ornella Vanoni è l'artista femminile italiana dalla carriera in assoluto più longeva, è considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera del nostro paese, dotata di uno stile interpretativo unico nonché di una timbrica vocale fortemente riconoscibile che ne caratterizzano la forte personalità artistica.

La Vanoni vanta un ampio e poliedrico repertorio che spazia dalle canzoni della Mala, alla bossa nova al jazz, con particolare attenzione alla canzone d'autore italiana.

Gli irlandesi 'God is an astronaut' in concerto a Locorotondo 13 luglio 2019

La band, che ha scelto di bissare la data pugliese dopo il grande successo del 2017, offre uno spettacolo denso di novità circa la prospettiva sonora avendo accentuato, nel nuovo lavoro, dalla ricerca melodica con un’evoluzione elettronica e inserimenti di atmosfere dark ambient.

Beppe Delre in concertro a Conversano per il Piazzaforte Jazz Fest 30 giugno 2019

Il concerto sarà una dedica al repertorio dei songwriters dagli anni 40 fino ai giorni nostri: parliamo di autori come C. Porter, I. Berlin, Rodgers & hurt, B. Bacharach, S. Wonder, D. Rice, C. King ed altri ancora. Il programma della serata prevede anche brani tratti dalla discografia dello stesso Delre.

L'artista franco-australiano FKJ inaugura il Locus Festival alla Masseria Mavù di Locorotondo 27 luglio 2019

FKJ è il nome d’arte di Vincent Fenton, straordinario giovane polistrumentista francese, che quest’anno sarà headliner nei maggiori festival internazionali fra cui Coachella e Sonar. Attualmente la prima e unica data annunciata in Italia è al Locus.

Four Tet chiude lal Locus Festival di Locorotondo 14 agosto 2019

Four Tet, all'anagrafe Kieran Hebden, è un icona della musica elettronica contemporanea. Un caposcuola assoluto ed una grande fonte di ispirazione, con il suo approccio caldo e appassionato, in grado di mescolare elementi di hip hop, jazz, folk, indie rock in un equilibrio sospeso tra sperimentazione e pop.

Christian Löeffler in concerto a Monopoli per il festival ConTempo 30 agosto 2019

Creativo per definizione, il tedesco Christian Löffler si è sempre dilettato nel disegno e nella pittura nel tentativo di catturare l’essenza delle cose. È un obiettivo che non ha mai abbandonato e che oggi persegue grazie ad un secondo strumento, la musica. Quest’ultima, insieme con la pittura, prendono parte al suo ultimo progetto intitolato “Graal (Prologue)”: una dicotomia organica, in parte realizzato on the road e in parte creato da casa nel suo studio di registrazione; il tutto illustrato da dipinti e disegni. A ConTempo Löffler porterà i brani del suo nuovo album “Graal (Prologue)”, pubblicato da Ki Records, pieno di energia creativa.

Carmen Consoli a Palo del Colle 7 settembvre 2019

Un concerto speciale, durante il quale Carmen porterà al pubblico le due anime che l’hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera e che, alternandosi in lei con grande naturalezza, hanno sempre lasciato il segno.

Le Vibrazioni, Diodato, Luca Carboni, Ex-Otago, Tiromancino, Gazzelle, Max Gazzè: tanti ospiti per il 'Festival Costa dei Trulli' dal 17 giugno al 31 agosto 2019

L' estate in Puglia ha l’inconfondibile sound del Festival Costa dei Trulli grazie agli ospiti d’eccezione, del panorama musicale italiano ed estero, che garantiranno emozioni pure durante la rassegna di concerti itineranti nei comuni di Fasano, Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e Alberobello. Un cartellone sotto la direzione artistica di Gaetano Partipilo, con 11 appuntamenti, di cui 7 ad ingresso libero, in programma dal 17 giugno al 31 agosto 2019. Scopri il programma .

Luca Carboni, Giusy Ferreri, Roberto Vecchioni e Dire Straits Legacy protagonisti dei concerti estivi del Puglia Outlet Villege dal 29 giugno al 21 settembre 2019

Il Village di Molfetta, anche per l’estate 2019, ha programmato quattro concerti gratuiti assolutamente imperdibili, con musicisti nazionali e internazionali di grande rilievo. Dal 29 giugno al 21 settembre la Land of Fashion di Molfetta si propone come meta culto del divertimento unito allo shopping serale.

De Gregori, Veloso, Signorile e tanti altri ospiti per la XV edizione del Festival Metropolitano 'Bari in Jazz' dal 29 giugno al 20 agosto 2019

Il festival di quest’anno si svolgerà in nove tra i più caratteristici comuni pugliesi tra siti Unesco, uliveti secolari e testimonianze architettoniche di grande pregio, con molti nomi di spicco che attrarranno un pubblico eterogeneo per interessi, gusti musicali ed età. Il programma prevede più di 20 performance dal vivo per quasi due mesi di rassegna tra i comuni dell’area di Bari e di Brindisi con numerosi musicisti nazionali, internazionali e talenti locali che proporranno jazz ma anche melodie italiane, commistioni con elettronica, musica indiana, africana, brasiliana, nord europea.

Joe Barbieri, la pianista cubana Marialy Pacheco, i Neri per Caso e l’Orchestra Atipica Mocata per l'Agìmus Festival 2 luglio al 21 settembre 2019

Quattordici appuntamenti per un’estate musicale tra due mondi, Europa e Americhe, classica e popolare, jazz e world. Con proposte che hanno in comune la ricerca di radici antiche e lontane. E uno sguardo capace di andare oltre i confini di genere, anche quando si tratta di proposte “accademiche” ma anche decisamente più “pop”.