Basilico profumato anche in inverno: come conservare le foglie e mantenere l'aroma iniziale

pulite e asciugate le foglie. Togliete i gambi, sciacquate bene le foglie ed eliminate l'eccesso d'acqua aiutandovi con uno scolainsalata oppure stendendole su un asciugamano e facendole asciugare. In seguito le foglioline vanno disposte su dei vassoi, che andrete a mettere in freezer per un paio d'ore. Una volta congelate, mettetele in contenitori per il sottovuoto. Non mettetene troppe o perderanno la loro forma.