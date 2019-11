Arriva 'Cyber Monday' il lunedì più tecnologico dell'anno con super sconti e offerte

Sapete che le offerte dopo il Black Friday continuano con il “Cyber Monday” ? Sì, perchè si tratta della giornata dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici. Cosa significa ? Vuol dire che potrete comprare smartphone, pc, tablet, stampanti, tv, radio e molto altro, a prezzi davvero eccezionali.

Con il Cyber Monday negli Stati Uniti si definisce la giornata di grandi offerte e prezzi bassi proposti ogni anno il primo lunedì dopo il Giorno del Ringraziamento sui negozi online di molte catene di negozi di elettronica: tablet, smartphone e televisori. Il Cyber Monday, letteralmente lunedì cibernetico, è una consuetudine che si è affermata in anni recenti e rapidamente estesa ad altri paesi, anche in Europa: segue il cosiddetto “Black Friday”, il venerdì di grandi sconti, di cui rappresenta una sorta di proseguimento online. Quest’anno si festeggia il 2 dicembre e fin dal 2010 è stato il giorno di maggiori acquisti online rispetto a qualsiasi altro giorno dell’anno.

Ormai tutte le grandi catene europee attive anche in Italia hanno introdotto il Cyber Monday, quantomeno nella terminologia utilizzata per definire le offerte di questo giorno. In genere, in molti altri casi, il lunedì cibernetico nel nostro Paese capita in un momento in cui sono già presenti altre offerte cosiddette “sottocosto” nei negozi online delle grandi catene, in vista delle feste di Natale.

Il nome Cyber Monday è stato usato per la prima volta nel 2005 dalla divisione online della National Retail Federation (NRF), la più grande associazione dei commercianti al dettaglio al mondo, per promuovere gli acquisti online, e si è affermato come consuetudine a partire da quell’anno in avanti. Trattandosi di un giorno lavorativo, alcune catene americane come Walmart hanno deciso di proporre offerte online “serali” del Cyber Monday, cioè offerte che non saranno aperte prima della fine dell’orario di lavoro per molti statunitensi.