Equinozio d'autunno: oggi dite 'arrivederci estate'

Oggi 23 settembre si celebra l’equinozio di autunno. Molti di noi non vogliono dire ''arrivederci estate'' ma bisogna pur certo rassegnarsi. In molte città gli alberi si tingono dei tipici colori di questa stagione: le foglie prendono i colori dei pigmenti, carotenoidi e antociani, che d'estate sono nascosti dal verde della clorofilla. Si apre una nuova stagione dove il cielo ri riempie di stelle cadenti. In questo periodo dell’anno in particolari condizioni di trasparenza e in assenza d’inquinamento luminoso, si possono osservare in un’ora 10-20 stelle cadenti, con un minimo all’inizio della sera e un massimo prima dell’alba.

Ma perché si parla di 'Equinozio'?

Dal latino ‘‘aequus‘, che significa uguale, e ‘nox’, notte, succede appunto che il 23 settembre la durata del giorno è uguale a quella della notte. E' il momento in cui inizia la stagione autunnale e termina quella estiva: il Sole si trova allo zenit dell’equatore della Terra. Lo stesso giorno nell’emisfero meridionale del Pianeta comincia, invece, la primavera.

Le stagioni sono scandite da eventi astronomici precisi: l’estate e l’inverno cominciano con i solstizi dove le ore di luce al dì sono al loro massimo per l'estate e al loro minimo in inverno. La primavera e l’autunno iniziano invece con gli equinozi: la lunghezza del giorno è uguale a quella della notte. Succede però che in realtà in Italia ci vorrà ancora qualche altro giorno perché la durata delle ore di luce sia uguale a quella della notte a causa del fenomeno della 'rifrazione atmosferica': la luce del Sole è curvata dall’atmosfera per cui si vede il Sole qualche minuto prima che sorga effettivamente. Quindi si avrà il giorno un po’ più lungo della notte ancora per qualche giorno.