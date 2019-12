Natale 2019: tutti gli eventi a Bari e provincia dal 24 al 26 dicembre 2019

Tra auguri e regali da scartare si attende, davanti alla culla vuota, che nasca il bambinello Gesù. Si scartano i regali e ci si abbraccia davanti al presepe augurandosi ogni bene: finalmente è Natale! Sono giorni di festa dove si aspettano i figli e i fratelli che vivono lontani per riunirsi e condividere il calore della festa e della famiglia che accoglie. Bari si riempie di sorrisi e di risate, si va per mercatini alla ricerca degli ultimi regali e si fa la spesa per la cena della Vigilia di Natale. Qui da noi lo stare insieme riuniti in casa intorno ad una tavola imbandita è d'obbligo come anche le giocate a tombola, a scopa, tressette e Mercante in Fiera.

Tuttavia dopo ore passate tra fornelli e sontuosi banchetti si avverte il desiderio di trascorrere del tempo tra cinema, concerti, mostre, spettacoli teatrali, mercatini e presepi viventi. Ecco cosa riserva per voi il Natale barese: tutti gli appuntamenti tra Bari e provincia.

Il 25 dicembre al cinema con JUMANJI

JUMANJI :The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Concerti e spettacoli a Teatro

“A magic Christmas symphony 2.0”, i concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana

'La Bohéme' di Giacomo Puccini in scena al Teatro Petruzzelli

Il Natale al Teatro Abeliano

Una giornata speciale all'insegna della buona cucina

Pranzo di Natale in Puglia presso Lady Tiffany ricevimenti

Pranzo di Natale a Villa Fano del Poggio ricevimenti

Pranzo di Natale a New Lions ricevimenti

Spettacoli dal vivo, Luminarie, Mercatini e Villaggi di Babbo Natale

'Nel blu dipinto di luci', con le luminarie ispirate a Pino Pascali e Domenico Modugno Polignano si trasforma in un meraviglioso villaggio Natalizio

Natale a Bari 2019: una magica festa tra luci, musica, spettacoli, concerti, bosco natalizio e Villaggio di Babbo Natale

“Natale a Bari, che favola!”: al Villaggio e nella Casa di Babbo Natale spettacoli, laboratori, attività ludiche e letture

'Lùmina', a Gravina spettacolo di luci e narrazione per il più grande presepe luminoso di Puglia nell’habitat rupestre

Con 'Christmas lights' parte ad Alberobello l'Edizione 'Trulli Viventi 2019'

Terza Edizione dei 'Mercatini di Natale tra i Trulli': ad Alberobello spettacoli di magia, sapori di Natale e musica dal vivo

Il Villaggio di Babbo Natale e della Befana a Castellana Grotte con musica, spettacoli e animazione per tutte le età

A Locorotondo 'Natale nel Borgo', concerti, presepi, cinema e spettacoli

Ruvo di Puglia si illumina e omaggia Leonatrdo Da Vinci con 'Genius Luci - Luci e Suoni d'Artista'

A Gravina in Puglia 'Casa di "Babbo Natale': spettacoli, percorsi enogastronomici e stanza dei balocchi

A Terlizzi luci, musica, buon cibo e spettacoli con la prima edizione di 'Le vie del Natale - la magia in città'

Natale al centro a Giovinazzo

Prima edizione del ‘Il Natale di Gioia’ tra eventi culturali e gastronomici

Natale ad Altamura 2019: mostre, presepi, convegni, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e concerti

Con la Festa delle Propaggini si aprono le lunghe danze del Carnevale di Putignano 2020

Natale a Noci 2019, musica, teatro e gastronomia

"Monopoli christmas home", un villaggio incantato a cielo aperto

Mostre di presepi e presepi viventi

23^ Edizione del Presepe di San Francesco a Gioia del Colle

A Gravina la 3°Mostra di Presepi-Rassegna d'arte Natalizia

'Io sono l’altro', il Presepe Vivente Fortis Murgia ad Altamura

Presepe vivente "Maryam" a Sammichele di Bari