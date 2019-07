Quando il caldo si fa sentire è ora di fagiolini. A metà tra i legumi e gli ortaggi i fagiolini sono un ottimo alimento da consumare in estate. Sono gustosi e fanno bene alla nostra salute.

Lessati o cotti al vapore li possiamo utilizzare in numerosi piatti estivi molto freschi e facili da preparare. Li possiamo abbinare anche a delle verdure di stagione e sono indicati nelle diete a basso contenuto glicemico. Insomma questi fagiolini piacciono davvero a tutti.

Quali sono le proprietà e i benefici per la salute?

I fagiolini hanno un elevato contenuto di vitamine e di sali minerali: la vitamina A, vitamina C, potassio, ferro e fosforo e calcio. Sono antiossidanti, perchè contengono il betacarotene e la luteina, che aiutano il nostro corpo a proteggerci dall’azione dei radicali liberi e riparano la vista e la pelle dall’invecchiamento precoce. Inoltre fanno bene al cuore e aiutano a favorire la circolazione sanguigna proteggendo il nostro organismo dalle infiammazioni. Contengono anche silicio, un minerale importante per la salute delle ossa e per la formazione del tessuto connettivo. I fagiolini se cotti al vapore riescono, come tutte le verdure, a conservare maggiormente le loro proprietà nutritive.

Dove si comprano? Ma da noi li potete trovare in qualsiasi mercato di frutta e verdura. Una volta acquistati bisogna eliminare le estremità e cuocerli in acqua bollente per circa 10-15 minuti, tutto dipende dalla loro freschezza. Dalle nostre parti si mangiano con la pasta e pomodorino fresco, a mo' di insalata con patate e verdure, abbinati ad un insalata di polpo lesso. Buona anche la frittata di fagiolini e menta!

Voi come preferite mangiarli?