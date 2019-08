Ferragosto 2019: gli eventi a Bari e provincia

Chi al mare e chi in città il Ferragosto è l'occasione perfetta per trascorrere una giornata insieme ad amici e parenti. Per voi una serie di eventi dedicati al momento estivo per eccellenza: musica all'aperto, degustazioni, spettacoli, menù della tradizione, cultura e tanto shopping. Ecco gli eventi in programma tra Bari e provincia

Ferragosto nei musei di Bari e provincia

Tra arte e storia trascorri il giovedì 15 agosto 2019 nei luoghi della cultura del Polo Museale della Puglia . Segui qui gli orari di apertura al pubblico.

Pranzo di Ferragosto in Puglia

Quello che aspetta ai graditi ospiti, sarà un Ferragosto 2019 davvero speciale, abbracciati dal verde e dai profumi di un luogo affascinate, immersi tra alberi secolari, all’interno della Foresta di Mercadante, nel tepore e al riparo dal gran caldo estivo e nel totale comfort degli ambienti esclusivi della sala ricevimenti.

Cena spettacolo e beach party al lido Losciale di Capitolo

Cena Spettacolo con Gianni Ciardo a seguire Dance Floor Beach Party - DJ Tonio Bonerba. Dalle 21.30 cena su prenotazione con menù fisso.

Yuppies beach party

Mercoledì 14 agosto il ferragosto di Hagakure con gli amici YUPPIES. Nella splendida cornice del Lido Bambù per festeggiare insieme la notte più bella dell'estate 2019. APERITIVO SUSHI DOPO MARE dalle 19.00 alle 21.00 con la formula Sushi Beach Box e la selezione musicale di TOMY.

Ferragosto in Puglia presso Arcade ricevimenti

Arcade Ricevimenti a Cassano delle Murge in provincia di Bari, Vi invita a trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde, a due passi dalla Foresta di Mercadante e alle pendici dell’affascinante Parco Nazionale dell’Alta Murgia, lontani dallo stress quotidiano e dagli impegni lavorativi. Deliziate il Vostro palato con un gustoso menù, preparato per l’occasione dagli chef del Portico.

Ferragosto caprese e pool party

Giovedi 15 Agosto - Serata caprese a bordo piscina con i Napolatino Capri Band, per rivivere le serate estive dei famosi locali di Capri. Non un solo concerto ma una serata in compagnia, in allegria e tanto divertimento, a seguire dj set con Enzo Di Giulio, Gianni De Tullio, Lilly vi faranno ballare fino a notte fonda.

Ferragosto hoa party at Lido Losciale di Capitolo

HOA PARTY Con gli amici di Hasta El Amanecer party. HOA, amicizia, non è altro che reciproco affetto, costante e operoso, tra persona e persona, nato da una scelta che tiene conto della conformità dei voleri o dei caratteri e da una prolungata consuetudine.

Ma il vero significato di amicizia sono due corde intonate che vibrano insieme anche se sono lontane. E se una di loro è toccata, vibra anche l’altra della stessa musica.

Notte di Ferragosto the musk - golden night al Trappeto lido di Capitolo

Nella notte di Ferragosto si rinnova l'appuntamento con il grande divertimento del TRAPPETO LIDO. Quest'estate il tema scelto è la maschera, il colore il giallo oro. Indossa i colori della festa e per una notte magica ci sarà solo divertimento.

Porte aperte a Ferragosto al Puglia Outlet Village

Puglia Outlet Village non chiude mai! Anche a ferragosto la Land of Fashion di Molfetta è pronta ad accogliere clienti e turisti in cerca di un’esperienza di shopping eccellente, come solo il Village di Molfetta riesce a offrire. Ad arricchire la visita al Village pugliese c’è il nuovo Ferrari Store, unico negozio monomarca Ferrari ispirato al mondo di Scuderia Ferrari nella regione, recentemente inaugurato.