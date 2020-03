Festa del papà: origine e tradizione

Falò, visite guidate, mostre e degustazioni: è così che molte famiglie avrebbero festeggiato il 19 Marzo, la festa del Papà, la festa di San Giuseppe. In realtà sappiamo tutti che non c'è molto da festeggiare a causa del Covid-19: nelle nostre case c'è il desiderio di serenità e di poter ritornare alla vita di sempre, fatta delle stesse e tanto odiate abitudini che però ora risuonano come un piacevole ricordo. Tuttavia dobbiamo riconoscere che questa emergenza a livello nazionale, e possiamo dire globale, ci ha costretti a 'rifare' famiglia, a ritrovare la dimensione del tempo, a goderci e dare valore alle piccole cose, ai gesti diventati scontati, ad apprezzare un abbraccio e a sperare di poterne dare tanti altri alle persone che amiamo. Ma la Festa del Papà, di San Giuseppe il padre putativo di Gesù, va comunque ricordata e anche i piccoli momenti di festa devono essere vissuti con gioia e spensieratezza, così da portare un po' di sorrisi nelle nostre abitazioni.

Festa del papà nel mondo

In Italia e nei paesi legati alla tradizione cattolica si festeggia il 19 marzo perchè si ricorda la data della morte di San Giuseppe, ossia il padre putativo di Gesù. Negli altri paesi del mondo questa ricorrenza viene festeggiata in periodi diversi: negli Stati Uniti d’America, ad esempio, questa festività è stata ufficializzata solo a partire dal 1966 e viene festeggiata il 19 giugno. Così anche nei paesi anglosassoni, in Francia, Olanda, Ungheria e Perù, la festa del papà cade la terza domenica di giugno, e in quel giorno tutti i bambini portano ai loro padri cioccolatini e piccoli regali in segno d'affetto. In Germania, invece, la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione, celebrata 40 giorni dopo Pasqua e si chiama Männertag o Herrentag, ossia “giorno degli uomini”. Nel clima di festa generale i padri tedeschi sono soliti girare con dei carri chiamati Bollerwagen (trainati da buoi o da altri uomini) e pieni zeppi di cibi tradizionali e bevande alcoliche. Ancora diversa è la festa del papà in Russia, dove si predilige l'aspetto civico e politico dell'uomo impegnato a difendere la patria e i suoi cari. Questo giorno infatti si chiama "Festa dei difensori della patria" e cade il 23 febbraio. Dal 2016 però anche Mosca ha indetto una giornata simile a quella celebrata in Italia. L'obiettivo? Dare un'immagine sana e positiva del padre inteso come figura educativa. Moli paesi orientali come Giappone, India, Malesia e Singapore, si allineano all'abitudine del mondo anglosassone e festeggiano la terza domenica di giugno, ma non mancano le eccezioni. Tutt'altro spirito in Australia. Qui la prima domenica di settembre (che corrisponde alla loro prima domenica di primavera) i padri godono di sconti e offerte in molti negozi.

Come festeggiare?

Una festa per essere considerata tale ha bisogno di un dolce, perché non prepararne uno tutti insieme? Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando in questo periodo, dunque preparare dei biscotti, una torta o un dolce tipico come ad esempio le zeppole protrebbe essere una buona scusa per passare del tempo insieme con allegria e dolcezza. Oltre il dolce, perché non scrivere quel pensiero che da bambini, nella tradizione, si lasciava sotto il piatto e che il papà scopriva durante la cena? Stiamo parlando della classica letterina. Visto il tempo libero a disposizione potete, inoltre, sbizzarrirvi con idee regalo fai da te, creative ed originali, disegni e regali tecnologici per il vostro papà: qui alcune idee interessanti.

