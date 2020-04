25 Aprile, l'Anniversario della Liberazione d'Italia: perchè si festeggia

Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia festeggia la Liberazione dal nazifascismo, avvenuta nel 1945. Si considera il 25 aprile come data simbolo, nonostante l’occupazione tedesca e fascista in Italia non ebbe fine in un solo giorno, perchè in quella giornata ebbe inizio la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere le città.

La decisione di scegliere il 25 aprile come festa della Liberazione avvenne nel 1946, quando il governo italiano guidato da Alcide De Gasperi stabilì con un decreto che il 25 aprile dovesse essere “festa nazionale”.

Anche altri paesi europei ricordano la fine dell’occupazione straniera durante la seconda guerra mondiale, ma in date diverse: Olanda e Danimarca la festeggiano il 5 maggio, in Norvegia è festa l’8 maggio, in Romania il 23 agosto. Anche in Etiopia si festeggia il 5 maggio la festa della Liberazione, ma in quel caso per ricordare la fine dell’occupazione italiana, avvenuta nel 1941.

Cosa avvenne

Quello che accadde il giorno prima, il 24 aprile 1945, fu che gli alleati superarono il Po, e il 25 aprile i soldati tedeschi e della repubblica di Salò cominciarono a ritirarsi da Milano e da Torino. A Milano era stato proclamato, a partire dalla mattina del giorno precedente, uno sciopero generale, annunciato alla radio “Milano Libera” da Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, allora partigiano e membro del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN).

Le fabbriche furono occupate e presidiate e la tipografia del Corriere della Sera fu usata per stampare i primi fogli che annunciavano la vittoria. La sera del 25 aprile Benito Mussolini abbandonò Milano per dirigersi verso Como, dove sarebbe stato poi catturato dai partigiani due giorni dopo e ucciso il 28 aprile. I partigiani continuarono ad arrivare a Milano nei giorni tra il 25 e il 28, sconfiggendo le residue e limitate resistenze. Una grande manifestazione di celebrazione della liberazione si tenne a Milano il 28 aprile. Gli americani arrivarono nella città il 1° maggio.