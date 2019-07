Uno sprazzo azzurro nel cielo al calar del sole: il tramonto è social

Un inaspettato bagliore azzurro nel cielo tinto di rosa al tramonto. Uno spettacolo davvero particolare, quello di giovedì sera, che ha incantato chi in quel momento si trovava ad osservare l'orizzonte. E così, l'affascinante panorama è subito diventato social: dalla spiaggia o da una strada di città, in tanti hanno voluto immortalare e condividere i propri scatti.

Una possibile spiegazione del fenomeno osservato ieri viene dagli esperti della pagina MeteOne Puglia e Basilicata, che hanno raccolto numerose foto degli utenti: "Probabilmente - spiegano in un post - quella fascia "in ombra" è dovuta alla presenza di una cella temporalesca in lontananza".

(Foto inviate a BariToday da Alessandro Ferrara e Lorenza Moramarco)