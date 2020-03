Frittata di aspargi selvatici, profumo di terra e sapore della tradizione pugliese

I buongustai li attendono con ansia perchè sanno quanto è buono il loro sapore: stiamo parlando degli asparagi da cucinare per la frittata, un piatto tipico italiano e pugliese, ottimo da utilizzare come antipasto o come secondo, talvolta servito anche come piatto principale, è una pietanza vera e propria.

Si mangia tutta d'un fiato ma l'deale è assaggiarla in piccole porzioni come antipasto, per proseguire con un pasto ricco ed articolato nelle occasioni speciali, nelle quali gustare uno degli ottimi vini prodotti direttamente in Puglia.

Ingredienti

1 mazzo di asparagi

4 uova

2 cucchiai di pecorino grattugiato

prezzemolo

olio extra vergine d’oliva

Mollica rafferma, bagnata nel latte

sale

pepe

Come si prepara

Pulite gli asparagi andando a selezionare solo i germogli, infine lavateli e tagliateli a pezzettini. Separatamente andate a preparare un battuto di uova ed unitevi il formaggio, pane, olio, sale, prezzemolo e asparagi. Andate infine a versare tutto il composto in una pentola antiaderente precedentemente riscaldata con olio. una volta rassettata e ben cotta de antrambi i lati può essere servita con del pane casereccio.

Buon appetito

(Fonte Puglia.com)

