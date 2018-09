Il giardino Mimmo Bucci al Libertà "nel completo degrado" tra cartacce, bottiglie e rifiuti

Bottiglie e bicchieri di plastica, ma anche piatti, "feci di cane" e altri rifiuti gettati in un "piccolo bacino d'acqua" divenuto uno "stagno maleodorante": i cittadini del quartiere Libertà di Bari chiedono interventi per ripristinare il decoro nel giardino 'Mimmo Bucci' di via Monsignor Nitti, a pochi passi dalla chiesa del Redentore. Non solo pulizia, ma anche "maggiore vigilanza" per evitare che l'area verde sia luogo d'incontro per malavitosi e teppisti che possano devastarla, come già avvenuto in passato.

