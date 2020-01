Dove giocare a bowling a Bari e dintorni

Il bowling è un gioco senza tempo, che mette d'accordo grandi e piccini. Una divertente alternativa al cinema, idea originale per una serata o un pomeriggio diverso in compagnia degli amici. Una bella sfida, per misurare le proprie capacità di potenza, precisione e la propria sportività tentando il tutto e per tutto pur di fare "strike".

Oggi vi portiamo a conoscere alcune delle piste da Bowling più belle di Bari e della provincia. Dunque, se amate questo hobby, prendete appunti:

Il locale è situato in centro in Via Giovanni Amendola 112 ed è molto comodo da raggiungere. C'è una varietà d’intrattenimento, grazie al bowling, alla sala giochi per adulti e alla possibilità di organizzare feste per bambini originali nell’ampio parco giochi.

Il Bowling Triggiano in Contrada Giannavella nasce come punto d'incontro e di intrattenimento per tutte le fasce d’età, al suo interno sono collocate 16 piste da bowling, sala giochi, arena dedicata alla simulazione di guerra futuristica Q-zar, american bar e tavola calda. Al Bowling Triggiano si possono inoltre organizzare feste per i bambini usufruendo dell’animazione curata dallo staff.

Grande spazio dedicato al divertimento posto alle porte di Bitonto S.P. 231 km 0,500. Golden Bowling sviluppa un tempio dedicato al divertimento nelle sue forme più varie: dai videogiochi alle slot machine, dal bowling e dalla carambola al Calciobalilla, dallo stare tra amici come al pub al ballo in discoteca. Al suo interno,infatti, trova posto il Golden Disco, una sala da discoteca dove l'imperativo è uno solo: ballare.