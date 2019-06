Dai fenicotteri rosa ai personaggi della Disney: i nuovi gonfiabili dell'estate 2019

Finalmente si inizia ad assaporare quel tepore estivo tanto atteso. Dalla prossima settimana le temperature sono in salita e avremo la certezza di essere nella stagione giusta. Sole e divertimento ci aspettano per lunghe giornate al mare tra amici.

Ma ricordate l'invasione di fenicotteri rosa, cigni e unicorni plastificati? Tutti i mari e le piscine della nostra bellissima Italia ne erano invasi.

Molti di noi hanno immortalato sui social network le foto migliori e più divertenti. Ma quest’anno si cambia animale. Ecco quali saranno i nuovi materassini e ciambelle gonfiabili.

Rigorosamente in versione rosa e glitter resiste l’unicorno ma accanto a lui la tendenza dei materassini gonfiabili fa diventare acquatici molti altri animali: il Corgi, quel simpatico cane della Regina Elisabetta II, il lama, la tigre e il drago, dedicato ai fan di Game of Thrones. Non mancherà anche quello firmato Disney: grazie al successo del film Aladdin avremo il tappeto volante con tanto di scimmietta Abù attaccata.

Aspettiamo allora gli scatti più belli dell'estate!