Donna, stile e buongusto: i must have per un look impeccabile

Non è sempre una questione di soldi perchè vestirsi bene riguarda lo stile e il buongusto. Infatti non basta seguire le mode e i trend del momento per avere, necessariamente, uno stile impeccabile.

Primo importantissimo trucco è capire cosa ci sta bene, cosa valorizza la nostra fisicità, imparando a riconoscere e capire cosa ci dona di più.

Nella moda ci sono poi dei must have che resistono al passare del tempo, oltre le tendenze, oltre tutto; sono quei pezzi che tutte le donne dovrebbero avere nel proprio guardaroba perché non tramontano mai, sono un’ottima soluzione per molte occasione e possono essere combinate tra loro risolvendo veri e propri enigmi di stile.

Partiamo da loro, dai capi che non passano mai di moda:

I jeans

Partiamo da loro, il capo che non passa mai di moda, i jeans nei secoli sono passati da indumento da lavoro nelle officine a pezzo immancabile nell’abbigliamento di tutti. La moda li ha adattati, stravolti, rivisti con mille tagli, lavaggi, applicazioni. Ne esistono un’infinità di modelli: regular, skinny, boot-cut, boyfriend, mom-fit, alzi la mano chi non ha almeno 6-7 paia di jeans diversi nell'armadio. Qualunque sia il modello, però, è importante che vi stia alla perfezione, che esalti le vostre forme e non sia scomodo. In caso di dubbi su quale scegliere, preferite sempre uno a gamba dritta con lavaggio naturale o scuro, da abbinare a giacca e camicia per un look più formale da ufficio o con sneakers e t-shirt bianca per una giornata di relax.

La camicia bianca

La abbiamo appena citata, in cotone, jersey o in seta, meglio se dal taglio maschile, è un punto di partenza su cui comporre qualsiasi tipo di look. Per il dress code da ufficio, ad esempio, con un paio di pantaloni o con una longuette; per il tempo libero con jeans, o magari con una gonna a ruota e un paio di décolleté con tacco vertiginoso per una sera chic e speciale.

Il blazer

Una bella giacca è sempre un capo su cui vale decisamente la pena investire: taglio e tessuto devono essere impeccabili ma una volta acquistato è davvero uno di quei pezzi che di stagione in stagione potrà essere rispolverato. Perfetto in primavera o in una fresca sera d’estate da poggiare sulle spalle, anche in inverno si indossa sotto il cappotto. Super cool sia con gli abiti più romantici che con jeans e sneakers.

Le décolleté

Parliamo ora della scarpa che almeno tutte abbiamo indossato una volta e che nere o in tono neutro, magari color nude, con tacco sottile e punta affusolata abbiamo nella nostra scarpiera. Questo modello è un vero must per tutte le occasioni, dal colloquio di lavoro al matrimonio, ma sono perfette anche con un paio di jeans, un chiodo di pelle e una t-shirt per un look più rock, perfetto per un sabato sera tra amici.

Le sneakers bianche

E restando in tema di scarpe, passiamo alle sneakers, perfette da indossare tutti i giorni. La moda negli ultimi anni le ha totalmente sdoganate liberandole dall’etichetta di scarpa sportiva; infatti sono perfette per un look più casual ma anche da mettere in ufficio, magari sotto il tailleur o con una gonna lunga o, ancora, con jeans e blazer lungo. Il consiglio è di acquistarne un paio in pelle bianca, il più neutro possibile, così che vadano bene con tutto. Sono un pass par tout da mettere in valigia anche per le vacanze.

L'abito nero

Semplice e versatile, è il "salva-vita" in caso di occasioni speciali e imprevisti dell'ultimo minuto. Riunione in ufficio, cena romantica o con amici, basterà cambiare gli accessori e il vestitino nero, che sia a tubo, longuette o a campana, sarà perfetto. Se lo si indossa con un bel sandalo con tacco alto è perfetto per una serata glamour o un’occasione speciale; con uno stivale alto e un tacco grosso è l’ideale per un look da ufficio formale ma non troppo; infine, indossato con un calzino glitter e una sneakers bianca, magari con una giacca di pelle colorata, è l'ideale per una giornata di shopping o un aperitivo con gli amici.