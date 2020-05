''Luna delle Fragole'': quando e come ammirare la spettacolare eclissi

Tutti con lo sguardo rivolto alla regina della notte: prendete appunti in agenda perchè venerdì 5 giugno 2020 il cielo ci regalerà la "Luna delle Fragole", una luna piena così soprannominata secondo leggende tramandate di generazione in generazione che rappresenta anche il momento migliore per raccogliere questi frutti. Quando? Durante una spettacolare eclissi penombrale di luna.

Eclissi di Luna: quando si verifica

L'eclissi di Luna si verifica quando la Terra si frappone esattamente fra la Luna e il Sole, impedendo a quest'ultimo di illuminare, con i suoi raggi, la superficie del nostro Satellite naturale.

La "Luna delle fragole", quindi, assisteremo ad un'eclissi penombrale. La Luna, infatti, inizierà solamente ad entrare nel cono di ombra prodotto dalla presenza della Terra, senza però oscurarla.

Alla vista dunque si osserverà un sensibile calo della luminosità del nostro affascinante satellite, che sarà ancora più spettacolare perchè questa eclissi penombrale si verificherà poco dopo il tramonto del Sole. Quando la Luna inizierà a sorgere risulterà inizialmente di colore rosso per effetto della rifrazione atmosferica.

La Luna delle Fragole: dove potremo vederla

Con l'augurio che i baresi possano ammirarla dai luoghi più belli della città e in particolare dal suo meraviglioso Lungomare.

L’eclissi di Luna del 5 Giugno sarà mostrata su Astronomitaly in diretta streaming nazionale su Youtube e Facebook. Il 5 Luglio avremo poi un’altra eclissi penombrale di Luna, in occasione della Luna Piena del Cervo: sarà molto affascinante da osservare, anche se tale eclissi di Luna avverrà nel cuore della notte.

Appuntamento infine, con lo sciame di stelle cadenti delle Arietidi, originario dai resti della cometa 1566 Icarus, con apice della loro visibilità tra il 2 e 10 Giugno 2020.