I Luoghi del cuore Fai: come votare e promuovere le bellezze della Puglia

Tutti noi vorremmo che alcuni luoghi potessero vivere per sempre perchè è lì che abita il nostro cuore.

I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

L’Italia è costellata di luoghi unici, speciali perché legati alla nostra identità e ai nostri ricordi. Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, i luoghi compongono e raccontano la storia di ognuno di noi: un sogno, una scoperta, un traguardo, una certezza, una gioia, un rifugio. Vederli in stato di degrado o di abbandono, senza le cure necessarie né adeguata valorizzazione, ci rattrista come se perdessimo parte di noi stessi. Ogni anno pari, da maggio a novembre, puoi contribuire a salvarli votando i tuoi Luoghi del Cuore.

Verifica se il tuo Luogo del Cuore è già presente sul sito. Inizia qui la ricerca. Se sono già presenti, puoi arricchire la scheda con foto e testo. Se non sono presenti, aggiungili tu. Ora sei pronto per votarli e farli votare!

Chiunque può inserire il suo Luogo del Cuore cliccando QUI. Moltissimi i Luoghi del Cuore della Puglia e in particolare della provincia di Bari già inseriti.

Chi può partecipare

La partecipazione al censimento è gratuita e aperta a tutti. Puoi votare più luoghi, ma per ognuno puoi esprimere solo un voto. I singoli utenti possono riunirsi in comitati spontanei e promuovere il proprio Luogo del Cuore attraverso i materiali di voto personalizzati e scaricabili dal sito.

Come votare:

sul sito www.iluoghidelcuore.it puoi cercare i tuoi Luoghi del Cuore, votare online e condividere

puoi cercare i tuoi Luoghi del Cuore, votare online e condividere Con firma cartacea: sulla scheda luogo, scarica il modulo per le firme, stampalo, diffondilo e ricaricalo sul sito

Dove può portare il tuo voto? Fino al 15 dicembre vota i luoghi che ti hanno regalato un'emozione. Tutti insieme possiamo salvarli.

''Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre. Preparati a votarli e con i Luoghi del Cuore potrai assicurare loro un futuro. Per sempre, per tutti''.