Li mangiate i lupini? Scoprite quanto fanno bene

I legumi dall'aspetto rotondo e dal colore giallo acceso, nascono da una pianta chiamata appunto Lupinus: i Lupini. Simili ai legumi sono ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo e, per tale ragione, sono sempre più spesso utilizzati all'interno di una dieta sana, variegata ed equilibrata.

Questo alimento è composto da una buccia non edibile, che al suo interno contiene il legume vero e proprio che può essere mangiato da solo oppure in accompagnamento con del pane, delle verdure o della frutta di stagione.

Proprietà e benefici dei lupini

I lupini hanno un alto contenuto di proteine vegetali, per questo sono un ottimo sostituto di carne, uova e pesce. Apportano anche fosforo, fibre, sodio, potassio, magnesio e calcio fondamentale per il benessere delle ossa.

Essendo poveri di zuccheri, i lupini sono l'ideale per chi ha problemi di diabete oppure deve tenere sotto controllo la glicemia; inoltre, le fibre in essi contenute sono fondamentali per la salute e la regolarità del nostro intestino.

Ricchi di antiossidanti, i lupini aiutano a contrastare l'insorgere dei radicali liberi; in più, contribuiscono a proteggere il cuore da malattie cardiovascolari, in quanto tengono a bada i livelli di lipidi nel sangue. Ovviamente, se si acquistano i lupini in salamoia prima del consumo è necessario sciacquarli accuratamente e abbondantemente sotto l'acqua corrente.

Valori nutrizionali dei lupini

I lupini sono legumi e come tali hanno valori nutrizionali abbastanza completi a livello di proteine e carboidrati. Assumere 100 gr di lupini dà circa 114 Kcal, 16 gr di proteine, 5 mg di ferro e circa 7 gr di carboidrati.

Ottima alternativa alla carne, i lupini possono essere utilizzati anche per la preparazione di piatti vegani e vegetariani, come burger a base di verdure e farina di lupini.

​