Viaggi culturali e tour virtuali nei musei: le opere d'arte da visitare comodamente da casa

E' tempo di restare a casa e c'è chi si dedica alla preparazione di ricette della tradizione, chi ama vedere film e serie tv, chi legge un libro, chi si dedica al bricolage e alla pittura, chi fa sport da casa e chi invece appassionato di arte e musei deve accontentarsi aspettando tempi migliori. Ma sapete che in realtà non è proprio così? E' vero, questo decreto ci costringe a casa per tutelare la nostra salute e quella degli altri, ma non ci impedisce di viaggiare con la fantasia. Comodamente seduti sul divano, possiamo andare a New York, Londra, Parigi, Milano... e in tutte quelle meravigliose città, scrigno di arte e cultura, che vorremmo visitare almeno una volta nella nostra vita e che ospitano le più famose opere d'arte della storia. Ci sono musei che mettono a disposizione le proprie bellezze anche online. Soprattutto in questi giorni, che passeremo in casa, possiamo sicuramente riscoprire queste città e le loro meraviglie. Con un click si potrà viaggiare da un capo all'altro della Terra ammirando le loro bellezze.

Ecco le città che offrono tour virtuali nei loro musei:



1. Pinacoteca di Brera - Milano

2. Galleria degli Uffizi - Firenze

3. Musei Vaticani - Roma

4. Museo Archeologico - Atene

5. Prado - Madrid

6. Louvre - Parigi

7. British Museum - Londra

8. Metropolitan Museum - New York

9. Hermitage - San Pietroburgo

10. National Gallery of art - Washington