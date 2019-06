''Nderr La’Lanz'', il tempio del pesce crudo barese

Siete mai stati a Nderr La’Lanz? Molti di voi staranno sicuramente pensando:" ma che domanda è? Certo chi ci siamo stati!". Per chi non la conoscesse ''Nderr La’Lanz'' è il nostro simbolo culturale, il luogo della baresità per eccellenza. Il piccolo molo Molo San Nicola è come un ristorante a cielo aperto dove si può mangiare il pesce crudo locale e freschissimo. Si gusta infatti direttamente sul posto, immersi un uno spettacolare panorama distribuito sulla costa tra il Lungomare Araldo di Crollalanza e la zona storica della muraglia.

E' una vera e propria pescheria all’aperto, il simbolo della gastronomia barese dove simpatici pescatori appena rientrati dalla battuta di pesca invitano i residenti e i turisti ad assaggiare le prelibatezze del mare: lo possiamo definire il sushi barese.

C’è chi si è ben organizzato, facendo trovare piattini già preparati con tutto il campionario dell’offerta ittica pronta al consumo, in particolar modo molluschi e frutti di mare serviti su semplici piattini di plastica con contorno di pane e limone: il polpo, gli allievi, le cozze e i ricci. Tutto il pescato profuma di mare e rimanda alla nostra terra, alla nostra identità...alla nostra Bari.

Questa degustazione di pesce crudo viene definita da molti come la vera colazione del barese. Si può accompagnare il tutto con l'unica bevanda degna di essere interpellata in queste situazioni: la Peroni. Sullo stesso molo c’è un baretto dove poterla acquistare: è il famosissimo 'El Chiringuito', definito appunto la piazza del Sushi alla barese.

Se venite a Bari non potete non passare da questo posto: qui troverte genuinità e umanità!

(Foto ©Instagram 973_alex_the_home_chef)