Pane fatto in casa, la ricetta: ''lievita'' nelle nostre case la passione per l'impasto home made

Stare a casa in questo periodo di emergenza Coronavirus ha messo in moto una serie di iniziative sia di gruppo, come l'esposizione di slogan e cartelloni, flash mob di condominio ed esibizioni musicali, che individuali: a quanto pare gli appassionati di cucina e panificazione stanno dando il meglio di loro nello sfornare panini e pagnotte di ogni genere di farina coinvolgendo anche i principianti che sino ad ora si sono sempre affidati al panificio del proprio quartiere.

Esistono tante ricette da seguire e tutte degne di essere stampate sui migliori ricettari. A tal proposito oggi ve ne suggeriamo una, facile e veloce, per preparare dell'ottimo pane fatto in casa, suggerita dalla nostra cara lettrice Graziella.

Serve un po' di tempo (e quello ne abbiamo), farina, acqua e un pizzico di lievito.

Non occorre essere dei grandi professionisti, ma solo degli amanti del pane, quello buono, che profuma di casa e di genuinità.

Ecco gli ingredienti:

800 gr di farina (potete usare la 00, oppure metà semola e metà 0 o metà 00 e metà manitoba, insomma quello che avete in casa)

600 gr di acqua a temperatura ambiente (la quantità di acqua in realtà varia in funzione della farina che usate: un piccolo segreto è quello di valutare ad occhio l'impasto che deve risultare leggermente appiccicoso)

1 cubetto di lievito di birra oppure 1 bustina di lievito in polvere per il pane

2 cucchiaini di zucchero

2 cucchiaini e 1/2 di sale

Preparazione

Mescolate bene la farina o le farine che state utilizzando con il lievito in polvere e lo zucchero (se invece state utilizzando il lievito fresco di birra allora occorrerà scioglierlo in acqua, zucchero e qualche cucchiaio di farina lasciando fermentare il tutto per una decina di minuti e poi aggiungerlo alla firina/e). Versate l'acqua nella farina e iniziate a mescolare con un cucchiaio di legno cercando di non lavorare troppo l'impasto che avete ottenuto perchè non deve prendere molta aria. Alla fine aggiungete il sale e continuate a lavorare sempre con il cucchiaio. Otterrete un impasto appiccicoso che farete riposare per una ventina di minuti.

Trascorsi i 20 minuti lo riprendete per lavorarlo nuovamente con il cucchiaio facendo movimenti circolari dal basso verso l'alto non rompendo dal centro l'impasto ma cercando di creare un panetto circolare. Ricoprite l'impasto con una pellicola e lasciatelo a lievitare in forno spento preriscaldato ad una temperatura di 20-22°. La lievitazione andrà da un minimo di 4 ad un massimo di 6 ore. Cercate di tanto in tanto di controllare il vostro panetto.

Una volta che il vostro impasto sarà raddoppiato prendetelo e rilavoratelo con le mani dandogli la forma che volete: a pagnotta circolare, a filoncino, a mo' di panini etc...lasciate poi riposare le forme ottenute per un'altra oretta e poi infornate su una teglia da forno preriscaldata a 220-230° per circa 20-30 min a seconda del forno che avete in casa.

Vi accorgerete che il vostro pane sarà pronto dalla crosticina che si formerà e dal profumo che inonderà tutta la casa.

Una volta sfornato lasciatelo raffreddare e allora tagliatelo condendolo come meglio vi pare!

Buon appetito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.