Il Parco 2 Giugno di Bari, piccolo polmone verde nel quartiere Carrassi, una delle mete preferite dai baresi

A Bari si evade dalla routine non soltanto con l'effetto benefico del mare e del suo panorama mozzafiato ma anche grazie alla presenza di un piccolo polmone verde a pochi passi dal cuore della città: il Parco 2 Giugno.

Passeggiare tra il verde di questa località, infatti, è un’abitudine quotidiana di molti, che decidono di recarsi nel quartiere Carrassi per svagarsi circondati dalla natura. Certo, il blu dell’Adriatico cristallino resta sempre una delle mete preferite, ma, complice l’ottima varietà di proposte di Bari, anche il Parco 2 Giugno presenta alcuni fattori a suo vantaggio.

Oasi nel Quartiere Carrassi

Ciò che salta agli occhi non appena si entra all’interno di una delle aree naturali più grandi della città è sicuramente (come giusto che sia) il verde. Il Parco 2 Giugno, di un’estensione complessiva di 52mila metri quadrati, vede i suoi spazi suddivisi in 35.861 metri per alberi e prato, 12.665 per la viabilità e 3.446 metri quadri occupati da edifici, laghetti e campi sportivi.

All’interno di questo spazio, complici le varietà dei suoi spazi, è quindi possibile dedicarsi alle più svariate attività: in tanti, infatti, vivono il Parco 2 Giugno sia per divertirsi sull’apposito campetto da basket, che per fare dei pic-nic o prendere il sole o per studiare all’aria aperta. Sempre al passo con i tempi, all’interno di questo spazio, a partire da qualche anno a questa parte, consente a quanti ne fanno richiesta di usufruire di una gratuita connessione internet tramite wi-fi per poter completare al meglio tutte le ricerche.

Orari del Parco

Aperto tutti i giorni dalle 08:30 alle 23:00, nel Parco 2 Giugno ci sono anche due laghetti abitati da papere, tartarughe e pesci di acqua dolce.

Ma non finisce qui. Questo posto regala anche delle piacevoli giornate per i signori più anziani, che si incontrano tra il verde del parco per dedicarsi a dei veri e propri tornei di bocce, sull’apposito campo a loro dedicato.

Insomma, il Parco 2 Giugno può essere considerato un po’ la mascotte di una città, quella di Bari, grande ma capace di accogliere e rendere felici chiunque decida di visitarlo.

(Fonte Puglia.com)