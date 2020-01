Arriva la pellicola spray commestibile che riduce gli sprechi della plastica

Conservare bene gli alimenti per non deteriorarli è possibile grazie ai numerosi imballaggi in plastica ma sappiamo tutti che sono una fonte di inquinamento che non possiamo sottovalutare. Da tempo si parla quindi di ecosostenibilità e di possibili alternative all'uso della plastica per conservare frutta e verdura e ridurre al tempo stesso i rifiuti. Da oggi, grazie a una nuova tecnologia americana, è possibile imballare gli alimenti senza produrre rifiuti inquinanti, utilizzando un rivestimento naturale e commestibile, di cosa si tratta?

Il rivestimento spray

Il rivestimento spray controlla i due principali fattori che causano il deterioramento dei prodotti freschi: la perdita d’acqua e l’azione dell’ossigeno. Limitando la disidratazione e bloccando le reazioni che necessitano di ossigeno, frutta e verdura si conservano per il doppio del tempo.

Rivestimento commestibile per alimenti

Il nuovo imballaggio commestibile è stato progettato nel 2012 dalla startup ApeelSciences grazie a una sovvenzione della Bill & Melinda Gates Foundation. L‘obiettivo era quello di creare un materiale che contribuisse alla riduzione degli sprechi alimentari nei paesi in via di sviluppo, che non dispongono di frigoriferi. Il rivoluzionario prodotto è stato poi lanciato negli Stati Uniti lo scorso anno, dove ha permesso di ridurre sia i rifiuti sia lo spreco alimentare.

Realizzazione e sperimentazione

Realizzato a partire da materie prime vegetali e privo di odore e sapore, l’imballaggio è stato sperimentato inizialmente sugli avocado, che hanno una finestra di maturità molto breve. Grazie a questo speciale rivestimento, nelle fasi di sperimentazione, gli avocado hanno mantenuto il giusto grado di maturazione fino a 6 giorni, anziché per due o tre giorni.

La Commissione europea

L’imballaggio commestibile è stato poi utilizzato con successo anche su mele, limoni, lime, asparagi, cetrioli e altri prodotti freschi e arriverà per la prima volta in Europa in alcune catene di supermercati. La Commissione europea ha infatti approvato l’uso del nuovo rivestimento a breve: i primi paesi in cui saranno introdotti alimenti confezionati con il nuovo rivestimento commestibile saranno Germania, Danimarca e Regno Unito.