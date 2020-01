''Usare il cellulare di notte fa male'': le conseguenze negative di chi va a dormire con lo smartphone

Siamo sempre connessi, infomati su tutto e a tutte le ore tanto da non poter fare a meno dello smartphone neanche prima di andare a dormire. A quanti di voi sarà capitato di addormentarsi con il telefono in mano? Ebbene, è meglio correre ai ripari prima che sia troppo tardi, perché usare lo smartphone fino a tarda notte fa male alla salute e alla psiche, a spiegarlo è una ricerca scientifica.

La ricerca sull’utilizzo notturno dello smartphone

Secondo una ricerca condotta dal Brigham and Women Hospital di Boston, Massachusetts, l’utilizzo notturno del cellulare, oltre ad aumentare le probabilità di soffrire di disturbi del sonno, aumenta il rischio di obesità, diabete e malattie cardiovascolari, associate alla diminuzione di melatonina.

Meccanismi neurofisiologici in confusione

L’utilizzo notturno del cellulare confonde i nostri meccanismi neurofisiologici, in quanto noi uomini siamo abituati ad agire in base alla luce del sole percependola come stimolo, a differenza del buio, che viene percepito come uno stop.

La luce, stimolo per rimanere svegli

La luce rappresenta uno stimolo a rimanere svegli, anche se si tratta di luce artificiale, e rimanere esposti ad essa troppo a lungo nelle ore notturne destabilizza l’organismo. Motivo per cui subentrano poi problemi di insonnia e nei casi più gravi, a causa della privazione di sonno, anche disturbi psichiatrici soprattutto negli adolescenti.

La stanchezza influenza l’umore

La stanchezza dovuta alla cattiva qualità del sonno e alla presenza della luce di notte influenza l’umore rendendolo altalenante e aumentando il nervosismo, l’ansia e la depressione, come sottolinea un articolo pubblicato dal Northwestern Medicine. Inoltre, possono nascere delle conseguenze negative sulla memoria e sulla capacità di apprendimento.

Consigli

Prima di coricarsi, si consiglia di preferire allo schermo del telefono un buon libro, da leggere e gustare sotto le calde coperte, per una rigenerazione fisica e mentale.