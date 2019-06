Piscine all'aperto a Bari e dintorni: quali e dove sono

Non soltanto mare. Se per i baresi la spiaggia resta di certo la 'meta' più ambita per trascorrere le giornate estive, non sono in pochi ad optare invece per l'alternativa della piscina all'aperto. Magari per ovviare ad un mare troppo agitato, o semplicemente per una questione di preferenze. Ecco dunque quali sono le strutture dotate di piscina, accessibili a pagamento, a Bari e dintorni.

Stadio del nuoto di Bari

Via di Maratona, 3

Telefono: 080 5346509

Piscina Cus

Lungomare Starita, 1

Telefono: 080 534 1779

WSpace Wellness Village - Villa Camilla

Via Card. Agostino Ciasca, 2 - 70124 Bari

Telefono: +39 080 504 55 04

Baia San Giorgio

Via Michelangelo Interesse 80 - Bari

Tel. 080 549 4027

Poggio delle Ginestre - Torre a Mare

Tel. 080/5491503

Borgo Regina Sporting Club

Via Borgo Regina s.n.c. - Noicattaro (BA) Tel: 080 5432326 - 392 5956488

Crazy 4 Ever - Casamassima

Contrada San Pasquale cs1, ultima uscita per Casamassima da Bari, complanare per Sammichele-Casamassima

Tel. 348 042 9050