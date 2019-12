Presepi 2019: la più bella tradizione del Natale nei presepi di Bari e provincia

Le nostre case si riempiono di mille luci e colori, e se l'albero rappresenta il top degli addobbi tuttavia non può esistere il Natale senza la tradizione più amata dagli italiani, quella del Presepe, la rivisitazione vivente della nascita di Gesù, che accomuna e coinvolge grandi e piccini. La scena della Natività, piccola o grande che sia, vivente o inanimata, ci affascina da sempre. Natale è l'occasione giusta per visitare i numerosi Presepi di Bari e provincia, simbolo per eccellenza di questa magica festa.

Ecco per voi gli appuntamenti con i Presepi viventi e le rievocazioni più suggestive della provincia, ve ne suggeriamo qualcuno da poter visitare in vista delle festività natalizie tra profonda devozione o semplice tradizione storica.

'Io sono l’altro', il Presepe Vivente Fortis Murgia ad Altamura

Ritorna il Presepe Vivente della Fortis Murgia con un nuovo messaggio di riflessione: Gesù nasce per abbracciare tutti senza esclusione di alcuno. Nel racconto attraverso immagini scenografiche tradizionali e quelle artistiche di grande impatto, ci saranno visioni e riferimenti al Vangelo prima e dopo la nascita di Gesù, il tutto creerà un caleindoscopio di stupore, di emozioni e di gioia del Natale.

A Gravina la 3°Mostra di Presepi-Rassegna d'arte Natalizia

Nella Casa della Cola Cola dal 7 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 la 3°Mostra di Presepi-Rassegna d'arte Natalizia. Piazza Benedetto XIII, 24 a Gravina in Puglia.

"Il presepe vivente nel borgo antico di Casamassima"

Appuntamento al 28 e 29 Dicembre prossimi nella splendida cornice del centro storico del Comune di Casamassima. L'evento, organizzato dalla parrocchia Santa Croce di Casamassima (Ba), si caratterizza per la presenza di più di 30 rappresentazioni di intensa emotività e di scene recitate, ispirate alla tematica del programma pastorale diocesano, quest'anno dedicata alla “chiamata”.

23^ Edizione del Presepe di San Francesco a Gioia del Colle

Dall'8 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 sarà possibile ammirare lo storico presepe con statue in cartapesta leccese dei primi del '900, realizzato sull' Altare Maggiore della Chiesa di San Francesco. Le stesse immagini furono restaurate nel 1995. La benedizione del Presepe avverrà durante la Santa Messa Solenne delle ore 8.30.

IV edizione del Presepe Vivente all'epoca di San Francesco a Terlizzi

I vicoli popolati da personaggi vestiti da musici, pellegrini, contadini, artigiani e mercanti sono la cornice della Rievocazione storica del primo presepe vivente messo in atto da San Francesco nel 1223.