E' Primavera...ma la salutiamo in punta di piedi dai nostri balconi!

Eccola in tutto il suo splendore, tra cinguetti e alberi in fiore: benvenuta Primavera! Negli Stati Uniti è iniziata il 19 marzo, tanto che Google l'ha salutata con uno speciale 'Doodle', un coniglio con le orecchie al vento su una mongolfiera decorata con fiori, foglie e gocce di rugiada, in Italia è qui da poche ore. Solitamente la Primavera, che per convenzione inizia il 21 marzo ma quest'anno (bisestile) è partita con un giorno di anticipo, con l'equinozio del 20 marzo (alle ore 4.50 ).

Quest'anno però l'emergenza Covid 19 ci costringe a salutarla in casa, magari prendendo un caffè e un po' di sole sul balcone o, per i più fortunati, in terrazza o in giardino. La vedremo e la sogneremo affacciati alla finestra e spereremo che tutta la sua bellezza possa conservarsi intatta per quando saremo pronti a viverla con una consapevolezza diversa.

L'Equinozio

È il momento il periodo diurno (quello di esposizione alla luce del Sole e quindi di luce) e quello notturno (quello di buio) sono uguali, giungendo i raggi solari perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra. Gli equinozi si verificano a marzo e a settembre (primavera e autunno) del calendario civile e insieme ai solstizi (giugno e dicembre con estate e inverno), marcano il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. L’equinozio di primavera darà il cambio al solstizio d’estate il 20 giugno (quest'anno alle ore 21.44) mentre per l’equinozio d’autunno si dovrà invece aspettare il 22 settembre (ore 13.30).

