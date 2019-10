Aperitivo messicano: salsa guacamole e tortillas

Conoscete quel magico condimento di origine azteca dal colore verde e dalla consistenza densa e cremosa? Stiamo parlando della salsa guacamole, a base di avocado, ottima per condire le tortillas.

Molti conoscono le numerose proprietà dell’avocado, il frutto tropicale ricco di fibre e a basso contenuto di zuccheri, ricco di ferro e Vitamina C e K.

C'è chi la preferisce nella ricetta originale quindi avocado, succo di lime e sale dal sapore fresco e dolciastro e chi invece con l'aggiunta di altri ingredienti come peperoncino, pomodori, cipolla, aglio e perfino spezie come cumino e coriandolo.

Ingredienti:

1 avocado

1/2 lime

sale quanto basta



Preparazione:

Tagliatel’avocado per il senso della lunghezza facendo ruotare le due metà ottenute del frutto fino a che non si staccano dal nocciolo.

Togliete il nocciolo e tagliate l’avocado a cubetti agendo in questo modo: incidete la polpa in verticale e poi in orizzontale, e con un cucchiaio scavate nella polpa per liberare i cubetti dalla buccia.

Con l’aiuto di una forchetta, riducete a crema la polpa dell’avocado. Aggiungete il succo e la scorza grattugiata del lime se preferite un sapore più intenso e iniziate a schiacciare a mano con il tradizionale pestello. Otterrete una salsa dal bellissimo colore verde pistacchio da servire fredda.