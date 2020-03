Il digestivo al sapore di Puglia: la ricetta del liquore al basilico fresco

Il basilico è una componente portante della cucina italiana e di molte ricette etichettate made in Puglia. Coltivato spesso in casa, sui balconi più insospettabili nascosto dalla penombra, il basilico è attore fondamentale di pizze e passate di pomodoro, con il suo aroma perfetto, sinonimo di freschezza e bontà. Non di rado capita vederlo associato ai piatti più insospettabili, fondamentale per chi desideri realizzare del pesto fatto in casa, per condire un piatto semplice rendendolo gustoso. Per le sue doti naturali il basilico non poteva esimersi dal prendere parte all’antica abitudine tipica della Puglia di render liquoroso ogni sapore tipico delle sue terre, come già capita ad esempio per il limone o la ciliegia. Il liquore al basilico è spesso utilizzato come conclusione dei festosi pasti domenicali sulle tavole della regione, specialmente nei periodi più caldi, grazie al suo gusto fresco. Il modo migliore per ottenere un ottimo liquore al basilico è scegliere le foglie più carnose e ricche, lasciandole macerare con la dovuta pazienza. Il risultato sarà un liquore verde smeraldo non solo bello da vedere, ma di cui sarà anche facile innamorarsi.

Ingredienti

50 g basilico

250 ml alcol puro 90° C

150 g acqua

200 g zucchero

Preparazione



Per preparare un perfetto liquore al basilico iniziate lavando con delicatezza le foglie di basilico, asciugandole con cura e ponendole in un contenitore con coperchio. Versatevi poi all'interno l’alcol, chiudete e lasciate macerare per almeno 20 giorni, al fresco e lontano dalla luce del sole. Trascorso il periodo potete preparare lo sciroppo, versando innanzitutto l’acqua in un pentolino, aggiungendo lo zucchero e portando a bollore mescolando per bene. Lasciate raffreddare di nuovo il tutto riportandolo a temperatura ambiente, poi versatelo nel contenitore con il basilico e lasciate a riposare per altri 20 giorni nelle stesse condizioni. Trascorso il tempo trasferite il vostro insieme in un nuovo contenitore, filtrando con un colino per raccogliere le foglie di basilico. Il liquore sarà così pronto, consigliamo di imbottigliarlo e conservarlo in frigo per qualche giorno prima di assaporarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Fonte Puglia.com)