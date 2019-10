Colazione con la ricetta vegana della crema spalmabile al cacao

Siete dei vegani golosi? Non è una cosa strana. Siamo tutti amanti dei sapori della buona cucina. Oggi vi suggeriamo un'ottima ricetta per avere a colazione o come spuntino la crema spalmabile al cacao fatta in casa. E' un modo eccellente per garantirsi un buon alimento tutto vegano. Nelle creme spalmabili al cioccolato di produzione industriale, la lecitina e il latte scremato in polvere vengono aggiunti come emulsionanti per migliorare la consistenza e aumentare il tempo di conservazione. Prepararla in casa, invece, ci consentirà di consumare un prodotto genuino e bio e di utilizzare gli ingredienti giusti per il nostro palato.

Preparazione casalinga

Nella preparazione casalinga gli ingredienti industriali prima citati possono essere del tutto evitati. Lo zucchero, le nocciole e il cacao in polvere sono naturalmente vegani, mentre l’estratto di vaniglia può sostituire la vanillina. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

4 tazze (540 grammi) di nocciole tostate e senza pelle;

3/4 di tazza (75 grammi) di cacao in polvere;

2 cucchiai (30 ml) di olio di cocco;

1/2 tazza (160 grammi) di sciroppo d’acero;

2 cucchiaini da tè (10 ml) di puro estratto di vaniglia;

1 cucchiaino di sale da tavola.

Preparazione