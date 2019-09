La ricetta vegetariana a base di ceci: l'hummus

Se siete amanti dei sapori Mediorientali e preferite mangiare vegetariano allora vi suggeriamo un'antica ricetta che ha origini lontane ma che si è ormai diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. Stiamo parlando dell'hummus di ceci. Pare che sia nata in Libano e poi diffusa nei paesi vicini (Siria, Giordania, Egitto). È ormai un classico anche nelle cucine israeliana e palestinese e la sua origine si perde nell'antichità. In generale, è una delle preparazioni più antiche e diffuse in tutti i paesi arabi e nel bacino del Mediterraneo.

Cos'è

L'hummus è una salsa a base di pasta di ceci e pasta di semi di sesamo (tahina) aromatizzata con olio di oliva, aglio, succo di limone e paprica, semi di cumino in polvere e prezzemolo finemente tritato. Solitamente viene consumato insieme a focacce di pane azzimo o pane Injera, oppure spalmato all'interno della pita o della lafa prima di farcirle di falafel o di shawarma. Nella cucina mediterranea può essere utilizzato come salsa per verdure crude come carote, sedano, finocchio, in piacevole alternativa al classico pinzimonio. Ha un sapore particolare e speziato, la consistenza è cremosa.

Ingredienti

Ceci precotti 600 g;

semi di sesamo 100 g;

acqua calda 150 g;

succo di limone ½;

olio di sesamo 30 g;

paprika 1 cucchiaino;

aglio 1 spicchio;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.;

prezzemolo 1 ciuffo.

Ricetta