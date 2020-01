Latte scaduto: 8 consigli utili su come riciclarlo

Sarà capitato a molti di comprare del latte e non riuscire a consumarlo prima della scadenza, aprire il frigorifero e accorgersi che il latte fresco è scaduto! Bene non temete perchè da oggi non butterete più quel latte. Esistono, infatti, diverse soluzioni per poterlo utilizzare in modo alternativo per le faccende domestice, evitando gli sprechi ed utilizzando ingredienti esclusivamente naturali. Ecco a voi 8 idee originali.

Per nutrire le piante

Così come gli uomini e gli animali, anche le piante hanno bisogno di una dose extra di calcio. Potete mescolare il latte all'acqua che versate ogni giorno alle vostre piante per nutrirle, vedrete che risultato.

Machera per il viso home made

Il latte acido può essere anche un ottimo ingrediente per una maschera per il viso fatta in casa. Aggiungete al latte un po' di frutta fresca e frullate il tutto. Dopo averla lasciata a riposo per qualche minuto, risciacquate e vedrete che risultati eccezionali sulla vostra pelle.

Lenire irritazioni cutanee

Mescolate il latte scaduto con un po' di farina di avena ed applicate il composto sulle scottature, sulle punture di insetto o sulle irritazioni cutanee.

Lucidare i capelli

Miscelate 3 cucchiai di panna liquida e mezzo litro di latte acido ed applicatelo sui capelli, risulteranno più nutriti e lucenti.

Friggere in cucina

Mescolate 4 tazzine di latte con 100 g di zucchero, una noce di burro e 50 g di farina. Cuocete a fuoco lento e fate raffreddare, infine tagliate l'impasto a cubetti, passatelo nell'uovo e nella farina e friggete, vedrete che bontà.

Riparazione della porcellana

Immergete in una pentola piena di latte le porcellane con crepe. Accendete il fornello e lasciate cuocere il tutto per un'ora a fiamma bassa.

Pulire argenteria

Immergete l'argenteria nel latte scaduto con qualche goccia di limone, non appena la estrarrete noterete subito la differenza.

Lucidare scarpe e borse

Passate un panno imbevuto nel latte acido, dopo averlo strizzato con cura, passatelo sulle scarpe e le borse di vernice per pulirle.