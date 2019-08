Rispetta l'ambiente! I consigli per ridurre lo spreco di plastica

La nostra vita è praticamente ormai immersa nella plasica e sommersa dalla plastica. Il futuro del nostro pianeta, degli oceani, dei vostri figli dipende dal consumo che ne facciamo di questo materiale. La continua crescita dei consumi e l’approccio “usa e getta” anziché “usa e riusa” nei confronti dei beni di consumo in generale, impattano notevolmente sull’ambiente in maniera negativa lasciando poco spazio alle interpretazioni: il futuro della Terra è già compromesso. Per questo motivo l’Unione Europea ha lanciato un programma ambizioso, entro il 2030 in Europa sarà messa al bando la plastica monouso, tutta gli imballaggi dovranno essere riciclabili e l’uso di microplastiche dovrà essere ridotto al minimo. Spreco idrico, consumi energetici e sfruttamento delle risorse, c’è questo dietro ogni sacchetto e imballaggio di plastica. Altro aspetto da non sottovalutare è sicuramente l’inquinamento. Oltre al consumo spropositato, la cosa preoccupante è che la maggior parte di questi rifiuti finisce nelle discariche, nelle spiagge, in mare, nei giardini o in luoghi pubblici. Anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per salvaguardare l'ambiente. La plastica è, infatti, tra i prodotti che maggiormente si presta al riciclo. Grazie ad alcuni suggerimenti preziosi, scopriremo che è possibile diminuire il consumo della plastica destinata a diventare spazzatura. Scopriamoli insieme.

Eliminare le cannucce

Un modo per allontanare la plastica dalla propria vita è quello di non usare più le cannucce di plastica.

Eliminare i sacchetti della spesa

Eliminare del tutto le buste di plastica e comprarne una riutilizzabile è l'ideale. L’unica accortezza che dovete avere è quella di pulirla a fondo poiché si possono depositare residui di cibo, frutta e verdura.

Acquistare detersivi sfusi

Anche in questo caso, provate a evitare il contenitore di plastica e portatene uno da casa uda riempire di detersivo alla spina. Ormai le grandi catene di supermercati hanno quasi tutte la linea di prodotti sfusi sia per l’igiene della casa che della persona.

Acquistare anche cibo sfuso

Preferite sempre il cibo sfuso, ovvero tutto quello che potete comprare senza packaging. Ricordate che il pacchetto (che il più delle volte contiene plastica) è una delle voci di spesa dell’azienda produttrice che carica sul compratore questo costo.

Conservare i contenitori di vetro e riutilizzarli

Conservate il vetro, lavatelo e riutilizzatelo per gli alimenti o per farne altri usi. Sicuramente il vetro è molto più sostenibile della plastica e si presta ad essere lavato e sterilizzato con facilità.

Riutilizzare bottiglie e tazze

Evitare i monouso al bar e in ufficio vuol dire proteggere gli oceani e l’ambiente dalle sempre più numerose discariche di plastica. Le bottiglie di acqua minerale in vetro sono più sostenibili di quelle di plastica perché possono essere riutilizzate.

Portare i propri contenitori per il cibo

Veloce pausa pranzo a lavoro? Prendiamo l’abitudine di portare il nostro contenitore o di chiedere al fast food o al ristorante dove andiamo, di riporre il cibo lì.

I consigli utili

Per ricapitolare, ecco in sintesi i piccoli accorgimenti a cui fare affidamento: