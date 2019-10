Sagre d'autunno 2019: un viaggio sensoriale tra antichi sapori e tradizioni locali

C'è ancora tanta voglia di trascorrere ancora un po di tempo all'aperto anche se le giornate iniziano ad accorciarsi e le temperature ad abbassarsi. Ma per gli amanti della buona cucina e delle passeggiare tra le vie dei borghi e le piazze della provincia non c'è freddo che tenga di fronte ai prodotti regionali d'autunno. Panini con salsiccia, bocconcini, funghi cardoncelli, olive, uva, noci, formaggi, salumi insieme ad ottimo vino ed alla birra artigianale. Quale modo migliore per scoprire il nostro bellissimo territorio se non attraverso la degustazione dei prodotti tipici e delle sue eccellenze eno-gastronomiche delle numerose Sagre di Bari e Provincia?

Di seguito una serie di eventi e sagre dedicati ai gustosi piatti della tradizione:

Nel cuore di Noci arriva 'Bacco nelle gnostre, la festa d'autunno' edizione 2019

Sabato 9 e domenica 10 novembre l'appuntamento è tra i vicoli del borgo antico e lungo l'Estramurale di Noci per tutti i “gastronauti” alla scoperta delle sensazioni visive, olfattive, tattili, del cibo e del paesaggio della Murgia dei Trulli.

Vino, gastronomia e musica con "Novello sotto il Castello Edizione 2019'' a Conversano

Una festa per scoprire le tipicità pugliesi e divertirsi tra musica, gastronomia e vini della nostra terra. Una nuova “luce” illumina l’undicesima edizione di Novello sotto il Castello. Non vi resta che venire a Conversano il 15, 16 e 17 novembre.

Sagra delle frittelle e caldarroste a Molfetta

Sagra delle frittelle e caldarroste. In collaborazione con A.M.I.R.A. Bari e Associazione Cuochi Baresi. La serata sarà animata dalla "Fidas Band". Disponibili frittelle senza glutine. Farciture delle frittelle: mortadella e provolone, mozzarella, rape e acciughe, tonno, cipolla.

Ad Acquaviva la 'Festa del Vino Primitivo e del Cece Nero'

Un must dell’autunno acquavivese e dell’intera Murgia per i tanti appassionati della gastronomia locale e del buon vino primitivo Doc Gioia del Colle, che punta a valorizzare i prodotti più genuini e tradizionali del nostro variegato territorio.